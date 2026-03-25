México

Joe Keery, estrella de Stranger Things, es captado en CDMX a horas de su show en el Pepsi Center

El entrañable Steve Harrington ha vivido un recibimiento espectacular en la capital, donde mensajes y memes en redes han inundado la previa a su esperado concierto

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Joe Keery, protagonista de Stranger
Joe Keery, protagonista de Stranger Things y líder de DJO, causa expectativa entre los fans de la Ciudad de México antes de su show en el Pepsi Center. (Foto de archivo)

La llegada de Joe Keery a la Ciudad de México ha generado una ola de entusiasmo en redes y entre los seguidores de la música alternativa. El actor, conocido mundialmente por su papel de Steve Harrington en Stranger Things y por su proyecto musical DJO, fue visto en diferentes puntos de la capital a pocas horas de su esperado concierto en el Pepsi Center.

La presencia del actor ha desatado gran euforia entre fans y asistentes, quienes han celebrado su visita como un acontecimiento único para la escena cultural local.

La gira internacional de Keery
La gira internacional de Keery ha tenido un impacto considerable en la capital, donde las entradas agotadas y la actividad en plataformas digitales evidenciaron la fuerte conexión del músico con la audiencia mexicana. (Instagram: @courtsyy)

La expectativa por el espectáculo de DJO se refleja tanto en la venta de boletos como en el ambiente previo al show, marcado por publicaciones que demuestran el impacto que Keery ha logrado en la audiencia mexicana.

El fenómeno DJO: de Stranger Things al escenario mexicano

Más allá del éxito en la televisión, Joe Keery ha logrado consolidarse como DJO, un músico con identidad propia y una propuesta que fusiona synth pop, rock alternativo y un estilo nostálgico.

  • Canciones como End of Beginning, Delete Ya y Roddy figuran entre las más apreciadas por los usuarios.
  • El evento en el Pepsi Center WTC promete ser una experiencia única, con la expectativa de escuchar en vivo los temas que han viralizado al artista en todo el mundo.
  • La presencia de DJO en la CDMX también incluirá eventos especiales de merch y convivencia con fans, reforzando el vínculo cercano que mantiene con su audiencia.
La visita de Joe Keery
La visita de Joe Keery incluirá actividades especiales como eventos de merchandising y convivencia directa con sus fans en la capital mexicana. (Instagram/ @djotime)

Sus presentaciones en México, que agotaron las entradas a pocas horas de ser anunciadas, forman parte de una gira internacional que lo ha llevado a conquistar tanto a seguidores de Stranger Things como a un público nuevo interesado en su música.

Reacciones virales y bienvenida calurosa

La emoción por Joe Keery en la CDMX se ha hecho sentir en todas las plataformas. Los seguidores no han perdido oportunidad para compartir su alegría, usando tanto el humor como la creatividad para dar la bienvenida al artista.

Comentarios como “Cómo vas a ser tan lindo lptm”, “Se me alborotó el útero chicas lo amo” y “Por culpa de Joe se me fue el hambre ya estarás contento Keery” se han vuelto virales y muestran el tono festivo de la audiencia.

El entusiasmo por la llegada
El entusiasmo por la llegada de Joe Keery se ha reflejado en redes sociales, con miles de publicaciones y mensajes humorísticos de bienvenida al actor y músico. (X/ @i95AGR)

Estos mensajes, junto a diversos videos y fotos de él recorriendo las calles y restaurantes de la ciudad, muestran cómo la llegada del músico se ha convertido en un fenómeno viral, con fans que expresan su cariño y sentido del humor en cada publicación.

La CDMX se rinde ante Joe Keery

La capital mexicana ha respondido con hospitalidad y afecto, recibiendo a Joe Keery con mensajes de bienvenida y bromas cariñosas. Expresiones como “Joe en México cabronas”, “Joe hermano ya eres mexicano” y “José David está en tierra mexicana” ilustran el impacto de su visita.

Temas como End of Beginning,
Temas como End of Beginning, Delete Ya y Roddy son de los más esperados por los asistentes a la presentación en vivo de DJO en México. (Foto: Jaime Olivos)

A pocas horas de su presentación en el Pepsi Center, la presencia de Joe Keery confirma el fuerte lazo que existe entre el artista y el público mexicano. Por unos días, la Ciudad de México se ha rendido ante el fenómeno DJO, anticipando una noche inolvidable para todos sus seguidores.

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