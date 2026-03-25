México

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Su muerte en 1978 no solo cerró una etapa, sino que dio paso al surgimiento de los grandes cárteles que dominarían el país

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(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

La muerte de Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México, no solo por la violencia del enfrentamiento en el que perdió la vida, sino porque su caída abrió el camino para la consolidación de los grandes cárteles que dominarían las décadas siguientes.

De acuerdo con crónicas periodísticas de la época, retomadas años después, el 15 de septiembre de 1978 un operativo federal terminó en una intensa balacera que se prolongó por al menos 20 minutos, en la que el capo sinaloense fue abatido junto a varios de sus colaboradores.

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de Tepuche, en el municipio de Culiacán, cuando agentes de la entonces Policía Judicial Federal interceptaron a Avilés y su grupo, quienes viajaban en camionetas por la zona serrana.

El operativo que terminó en balacera

Según la versión oficial difundida en ese momento, los agentes federales marcaron el alto al convoy; sin embargo, los ocupantes respondieron con disparos, lo que desató un intercambio armado de gran intensidad.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arsenal que incluía rifles de distintos calibres, lo que evidenció el poder de fuego con el que operaba la organización.

Pedro Avilés Pérez fue uno
Pedro Avilés Pérez fue uno de los pioneros en el trasiego internacional de drogas en México. (X/@HistoriaNarco)

En el enfrentamiento también murieron otros presuntos integrantes del grupo criminal, varios de ellos con antecedentes por delitos graves como homicidio y asalto armado.

Algunas versiones señalan incluso que uno de los propios hombres cercanos a Avilés habría sido quien le dio el tiro final, en medio del caos del enfrentamiento.

El primer gran capo del narco

Pedro Avilés Pérez es considerado una figura clave en la evolución del narcotráfico en México, al ser uno de los primeros en estructurar redes de producción, transporte y distribución de drogas a gran escala.

Originario de la región serrana entre Sinaloa y Durango, organizó a productores de amapola y consolidó rutas para el tráfico de goma de opio hacia Estados Unidos, sentando las bases de lo que después serían los grandes cárteles.

Además, bajo su mando se formaron personajes que más tarde se convertirían en líderes del narcotráfico, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y Joaquín Guzmán Loera, considerados pilares del crimen organizado en el país.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. (Reddit)

Su estructura criminal, aunque aún rudimentaria, fue el antecedente directo de organizaciones como el Cártel de Guadalajara y, posteriormente, el Cártel de Sinaloa.

La sucesión tras su muerte

Tras la caída de “El León de la Sierra”, se desató una disputa por el control de la organización. Finalmente, figuras emergentes del narcotráfico tomaron el liderazgo, consolidando redes más complejas y extendidas a nivel nacional e internacional.

Su muerte, lejos de significar el fin del negocio, marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por mayor organización, expansión territorial y violencia, elementos que definirían al narcotráfico en México durante las décadas siguientes.

A más de cuatro décadas de distancia, la figura de Pedro Avilés sigue siendo considerada como el punto de partida del narcotráfico moderno en el país, una historia donde crimen, poder y violencia comenzaron a entrelazarse de manera estructural.

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