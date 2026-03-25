Empresarios en la mira del crimen: secuestran a uno en Culiacán y asesinan a otro en Colima

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Dos empresarios fueron víctimas de la violencia en menos de dos semanas en distintas entidades del país. En ambos hechos se cree que sus actividades en los sectores agrícola y gasolinero podrían ser el motivo de su desaparición y asesinato.

Eduardo Ochoa Arias, empresario platanero de Colima, fue reportado como desaparecido el pasado 13 de marzo luego de que un grupo de sujetos armados lo interceptó cuando se encontraba en la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.

El agricultor se encontraba en compañía de otras personas cuando los sujetos se desconocidos se lo llevaron a la fuerza.

Su desaparición provocó que tanto familiares como amigos se manifestaran para exigir acciones por parte del gobierno federal y estatal para localizar con vida a Eduardo Ochoa Arias.

Pese a la exigencia de justicia, el cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa fue localizado el sábado 21 de marzo en el mar, en la zona de Boca de Apiza, en Michoacán. Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, las autoridades realizaron pruebas de ADN para su identificación.

Secuestran a Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero

Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, fue secuestrado en Culiacán por un grupo armado. (@Eco1_LVM y Perfiles.news)

Otro hecho violento ocurrió este martes 24 de marzo, cuando un grupo armado secuestró al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el hombre de 81 años de edad se encontraba a bordo de un vehículo BMW de modelo reciente en sobre el boulevard Juan Pablo II, en la colonia Lomas de Guadalupe, cuando fue interceptado.

El automóvil de Aguilar Salazar quedó abandonado a escasos metros del templo de Nuestra Señora de Guadalupe y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Arnulfo Aguilar Salazar, junto con su hermano, es identificado como uno de los empresarios más destacados del sector de hidrocarburos en Sinaloa. Es propietario de Grupo Águila, una empresa con presencia en Culiacán y otras zonas del estado.

(Captura de pantalla tomada de Perfiles.news)

Estos hechos ocurren en un contexto de constante extorsión en contra de empresarios en varias entidades del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que, de acuerdo con sus datos, 46.8% de las empresas fueron víctimas de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo con mayor número de casos.

El sindicato también ha identificado este delito como uno de los que más impactan a los empresarios y que ha ido en aumento desde el año 2025, de acuerdo con el presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez.

De acuerdo con el Reporte Anual de Seguridad e Incidencia Delictiva 2025 del Observatorio Nacional Ciudadano, el estado de Colima se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en el delito de extorsión, con una tasa de 16.8 por cada 100 mil habitantes en el ranking estatal de víctimas.

Mientras que en Colima y Michoacán una de las organizaciones criminales que mantiene el mayor control territorial es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Sinaloa es el Cártel de Sinaloa el que controla la entidad al ser su principal bastión.

La desaparición de Arnulfo Aguilar Salazar se registra en un contexto de violencia en Sinaloa, en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una guerra desde septiembre de 2024.