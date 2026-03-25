México

Huelga en Colegio de Bachilleres llega a su fin: esta es la fecha del regreso a clases

El sindicato celebró los logros después de casi una semana en protesta

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(Facebook/ColegiodeBachilleresPlantel03Iztacalco)
(Facebook/ColegiodeBachilleresPlantel03Iztacalco)

Después de casi una semana del estallido de la huelga, el sindicato del Colegio de Bachilleres dio por concluida la protesta.

El Colegio de Bachileres reanuda clases y actividades administrativas el jueves 25 de marzo, aunque algún plantel podría dar una indicación diferente por vía oficial.

La institución aún no lanza un comunicado porque las instalaciones de los 20 planteles de CDMX y Edomex aún se encuentran en proceso de ser entregadas.

Cabe señalar que había habido rumores de regreso a clases en dos planteles, pero fueron desmentidos el 23 de marzo.

Sin embargo, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) ya concluyó sus asambleas por turnos y mencionaron recibir una respuesta favorable tras las negociaciones.

Además, el sindicato de Bachilleres ya retira sus campamentos del exterior de los planteles, algunos de ellos ya fueron oficialmente entregados a las autoridades escolares.

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