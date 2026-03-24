Huelga en Colegio de Bachilleres: los planteles 3 y 9 aclaran si hay regreso a clases programado

(Captura de pantalla Facebook/ColBach7Iztapalapa)

La huelga del Colegio de Bachilleres estalló el 19 de marzo, aunque se sabe que hay reuniones entre trabajadores sindicalizados y las autoridades educativas, aún no hay algún comunicado que indique fecha para regreso a clases.

Las negociaciones continúan y las banderas roji negras siguen en las puertas de los planteles, el último comunicado de la institución fue el 19 de marzo, pero aún así surgieron imágenes que anunciaban el fin de la huelga.

El Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón desmiente comunicado sobre término de huelga (Facebook/somosbacho9)

Esto ocurrió en el Plantel 3 Iztacalco y el plantel 9 Aragón, por lo que las páginas oficiales de cada uno tuvieron que desmentir las imágenes.

Si bien se desconoce el origen de los comunicados ya desmentidos, se reitera a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres a sólo atender las vías de comunicación oficiales.

No existe una fecha estimada para el regreso a clases. El desenlace de la huelga dependerá de los acuerdos que se logren en la mesa de negociación. Las familias y estudiantes deben estar pendientes de los comunicados oficiales para conocer cualquier actualización sobre la situación.

Qué se sabe sobre la Huelga de Bachilleres

Un aviso a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres Plantel 3 Iztacalco, que informaba sobre la reanudación de clases tras la huelga, fue desmentido y marcado como "Falso". (FB/ColegiodeBachilleresPlantel03Iztacalco)

La suspensión de actividades en el Colegio de Bachilleres afecta a 95 mil alumnos de nivel medio superior, quienes permanecen sin clases desde el 19 de marzo.

La medida, motivada por una huelga sindical, también ha frenado los servicios administrativos y paralizó la operación en los 20 planteles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) declaró el paro tras argumentar presuntas violaciones al contrato colectivo.

Entre los puntos más señalados destaca la exigencia de reconstrucción de edificios dañados desde 2017, la regularización en la contratación de personal y el pago retroactivo a profesores.

El sindicato recalca que solo esta última demanda implica recursos adicionales y que, incluso para este rubro, ya existe una parte del monto necesario.

Hasta el lunes 23 de marzo, la huelga seguía activa y no se prevé la reanudación de actividades escolares. Las autoridades escolares han comunicado a estudiantes y personal que deberán mantenerse al tanto de los canales oficiales, ya que la continuidad del paro depende de las negociaciones que se desarrollarán en el Consejo General de Huelga. Mientras no se logre un acuerdo, no habrá clases ni servicios.

El sindicato mantiene bajo resguardo los documentos y registros escolares, además de aplazar cualquier ceremonia o evento previsto.

Lista de planteles del Colegio de Bachilleres sin clases

(Captura de pantalla)

Plantel 1: Nueva Atzacoalco

Plantel 2: Cien Metros (Elisa Acuña Rossetti)

Plantel 3: Iztacalco

Plantel 4: Culhuacán

Plantel 5: Satélite

Plantel 6: Vicente Guerrero

Plantel 7: Iztapalapa

Plantel 8: Cuajimalpa

Plantel 9: Aragón

Plantel 10: Aeropuerto

Plantel 11: Nueva Atzacoalco

Plantel 12: Nezahualcóyotl

Plantel 13: Xochimilco

Plantel 14: Milpa Alta

Plantel 15: Contreras

Plantel 16: Tláhuac

Plantel 17: Venustiano Carranza

Plantel 18: Tlilhuaca-Azcapotzalco

Plantel 19: Ecatepec

Plantel 20: Del Valle (Matías Romero)