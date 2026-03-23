Huelga en Colegio de Bachilleres ¿Hay clases el 23 de marzo?

(Captura de pantalla Facebook/ColBach7Iztapalapa)

El Colegio de Bachilleres permanece sin actividades en sus 20 planteles de la Ciudad de México y el Estado de México debido al estallido de huelga iniciado el 19 de marzo.

La suspensión afecta tanto a la comunidad estudiantil como a la planta docente y los servicios administrativos, luego de que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) declarara el paro por presuntas violaciones al contrato colectivo.

Hacia el lunes 23, la situación sigue sin cambios: no se reanudarán las actividades escolares ese día, ya que la huelga continúa sin un acuerdo definitivo.

La negociación entre el sindicato y la dirección sigue abierta y el lunes se discutirá una propuesta en el Consejo General de Huelga, cuya resolución definirá si el paro se levanta o se prolonga.

Desde el primer minuto del 19 de marzo, la totalidad de las actividades académicas y administrativas quedaron suspendidas.

(Captura de pantalla Facebook/FPRNacional)

Las autoridades escolares comunicaron a la comunidad estudiantil y al personal que no habrá clases ni servicios hasta nuevo aviso, mientras se mantenga la huelga.

Se recomienda a las y los estudiantes, así como a sus familias, el mantenerse al tanto de las redes sociales oficiales del Colegio de Bachilleres.

El sindicato mantiene bajo resguardo documentos, registros y aulas, posponiendo cualquier ceremonia o evento escolar pendiente.

Origen y demandas de la huelga sindical en el Colegio de Bachilleres

El SINTCB anunció la huelga tras una votación mayoritaria de los trabajadores, argumentando que la mayoría de las 14 demandas presentadas no exige recursos económicos adicionales, salvo el pago retroactivo a profesores.

Entre los reclamos destacan la reconstrucción de edificios afectados desde 2017, la contratación conforme al contrato colectivo, la entrega de nombramientos actualizados y el respeto a los horarios y derechos laborales.

La dirigencia sindical, encabezada por Armando Vargas Rodríguez, subrayó que “solamente el pago retroactivo para los profesores es el que requiere un recurso”, el cual ya cuenta con una parte del monto necesario desde el año pasado.

Cuántos alumnos son afectados por la huelga de Bachilleres

Colegio de Bachilleres 15 "Contreras" (Captura de pantalla Wikipedia)

El paro afecta a 95 mil alumnos de nivel medio superior.

Si las autoridades no responden satisfactoriamente en los próximos días, el sindicato contempla escalar las acciones, lo que podría incluir bloqueos en 20 vialidades cercanas a los planteles, como:

Calzada de Tlalpan

Circuito Interior

Periférico.

No obstante, para el lunes 23 de marzo no se han anunciado movilizaciones adicionales, pues el sindicato se encuentra analizando la primera respuesta formal de las autoridades.

Respuesta del Colegio de Bachilleres

El Colegio de Bachilleres reiteró su disposición al diálogo institucional y subrayó su compromiso con la comunidad educativa.

En los últimos dos años, la institución implementó acciones como la regularización de docentes, la homologación salarial progresiva y mejoras en condiciones laborales y materiales.

Esta fue la respuesta oficial de la institución (Captura de pantalla)

El COLBACH hizo un llamado a la responsabilidad compartida y al respeto institucional, enfatizando que el diálogo es el único camino y que la educación se mantiene como la prioridad principal.

Sin fecha estimada de reanudación de clases

Las autoridades recomendaron a los estudiantes y al personal permanecer atentos a los canales oficiales, ya que hasta el momento no existe una fecha confirmada para el regreso a clases.

La continuidad de la huelga dependerá del resultado de las negociaciones sindicales que se realizarán el lunes.

El antecedente inmediato es la huelga de noviembre de 2023, que se prolongó durante 50 días.

Lista de planteles del Colegio de Bachilleres sin clases

Plantel 1: Nueva Atzacoalco

Plantel 2: Cien Metros (Elisa Acuña Rossetti)

Plantel 3: Iztacalco

Plantel 4: Culhuacán

Plantel 5: Satélite

Plantel 6: Vicente Guerrero

Plantel 7: Iztapalapa

Plantel 8: Cuajimalpa

Plantel 9: Aragón

Plantel 10: Aeropuerto

Plantel 11: Nueva Atzacoalco

Plantel 12: Nezahualcóyotl

Plantel 13: Xochimilco

Plantel 14: Milpa Alta

Plantel 15: Contreras

Plantel 16: Tláhuac

Plantel 17: Venustiano Carranza

Plantel 18: Tlilhuaca-Azcapotzalco

Plantel 19: Ecatepec

Plantel 20: Del Valle (Matías Romero)