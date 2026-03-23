México

Huelga en Colegio de Bachilleres ¿Hay clases el 23 de marzo?

Los 20 planteles de la institución se encuentran sin actividad en CDMX y Edomex

Guardar
(Captura de pantalla Facebook/ColBach7Iztapalapa)
(Captura de pantalla Facebook/ColBach7Iztapalapa)

El Colegio de Bachilleres permanece sin actividades en sus 20 planteles de la Ciudad de México y el Estado de México debido al estallido de huelga iniciado el 19 de marzo.

La suspensión afecta tanto a la comunidad estudiantil como a la planta docente y los servicios administrativos, luego de que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) declarara el paro por presuntas violaciones al contrato colectivo.

Hacia el lunes 23, la situación sigue sin cambios: no se reanudarán las actividades escolares ese día, ya que la huelga continúa sin un acuerdo definitivo.

La negociación entre el sindicato y la dirección sigue abierta y el lunes se discutirá una propuesta en el Consejo General de Huelga, cuya resolución definirá si el paro se levanta o se prolonga.

Desde el primer minuto del 19 de marzo, la totalidad de las actividades académicas y administrativas quedaron suspendidas.

(Captura de pantalla Facebook/FPRNacional)
(Captura de pantalla Facebook/FPRNacional)

Las autoridades escolares comunicaron a la comunidad estudiantil y al personal que no habrá clases ni servicios hasta nuevo aviso, mientras se mantenga la huelga.

Se recomienda a las y los estudiantes, así como a sus familias, el mantenerse al tanto de las redes sociales oficiales del Colegio de Bachilleres.

El sindicato mantiene bajo resguardo documentos, registros y aulas, posponiendo cualquier ceremonia o evento escolar pendiente.

Origen y demandas de la huelga sindical en el Colegio de Bachilleres

El SINTCB anunció la huelga tras una votación mayoritaria de los trabajadores, argumentando que la mayoría de las 14 demandas presentadas no exige recursos económicos adicionales, salvo el pago retroactivo a profesores.

Entre los reclamos destacan la reconstrucción de edificios afectados desde 2017, la contratación conforme al contrato colectivo, la entrega de nombramientos actualizados y el respeto a los horarios y derechos laborales.

La dirigencia sindical, encabezada por Armando Vargas Rodríguez, subrayó que “solamente el pago retroactivo para los profesores es el que requiere un recurso”, el cual ya cuenta con una parte del monto necesario desde el año pasado.

Cuántos alumnos son afectados por la huelga de Bachilleres

Colegio de Bachilleres 15 "Contreras"
Colegio de Bachilleres 15 "Contreras" (Captura de pantalla Wikipedia)

El paro afecta a 95 mil alumnos de nivel medio superior.

Si las autoridades no responden satisfactoriamente en los próximos días, el sindicato contempla escalar las acciones, lo que podría incluir bloqueos en 20 vialidades cercanas a los planteles, como:

  • Calzada de Tlalpan
  • Circuito Interior
  • Periférico.

No obstante, para el lunes 23 de marzo no se han anunciado movilizaciones adicionales, pues el sindicato se encuentra analizando la primera respuesta formal de las autoridades.

Respuesta del Colegio de Bachilleres

El Colegio de Bachilleres reiteró su disposición al diálogo institucional y subrayó su compromiso con la comunidad educativa.

En los últimos dos años, la institución implementó acciones como la regularización de docentes, la homologación salarial progresiva y mejoras en condiciones laborales y materiales.

Esta fue la respuesta oficial
Esta fue la respuesta oficial de la institución (Captura de pantalla)

El COLBACH hizo un llamado a la responsabilidad compartida y al respeto institucional, enfatizando que el diálogo es el único camino y que la educación se mantiene como la prioridad principal.

Sin fecha estimada de reanudación de clases

Las autoridades recomendaron a los estudiantes y al personal permanecer atentos a los canales oficiales, ya que hasta el momento no existe una fecha confirmada para el regreso a clases.

La continuidad de la huelga dependerá del resultado de las negociaciones sindicales que se realizarán el lunes.

El antecedente inmediato es la huelga de noviembre de 2023, que se prolongó durante 50 días.

Lista de planteles del Colegio de Bachilleres sin clases

  • Plantel 1: Nueva Atzacoalco
  • Plantel 2: Cien Metros (Elisa Acuña Rossetti)
  • Plantel 3: Iztacalco
  • Plantel 4: Culhuacán
  • Plantel 5: Satélite
  • Plantel 6: Vicente Guerrero
  • Plantel 7: Iztapalapa
  • Plantel 8: Cuajimalpa
  • Plantel 9: Aragón
  • Plantel 10: Aeropuerto
  • Plantel 11: Nueva Atzacoalco
  • Plantel 12: Nezahualcóyotl
  • Plantel 13: Xochimilco
  • Plantel 14: Milpa Alta
  • Plantel 15: Contreras
  • Plantel 16: Tláhuac
  • Plantel 17: Venustiano Carranza
  • Plantel 18: Tlilhuaca-Azcapotzalco
  • Plantel 19: Ecatepec
  • Plantel 20: Del Valle (Matías Romero) 

Temas Relacionados

Colegio de BachilleresHuelgamexico-noticias

Más Noticias

Festivales por la Paz en Baja California y el Edomex reúnen más de 200 mil personas

Las actividades, encabezadas por artistas como Siddhartha y Carín León, buscan consolidar el acceso igualitario a la cultura

Festivales por la Paz en

¿Peso Pluma usa fentanilo en pleno escenario? un video viral levantó burlas y sospechas

El cantante de corridos tumbados desató preocupación

¿Peso Pluma usa fentanilo en

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 17 de marzo

El programa también incluye la competencia por el token femenil

Exatlón México: quién gana el

La UNAM inaugura foro para su reforma integral

El rector definió los cambios como inclusivos, democráticos y graduales

La UNAM inaugura foro para

Estas son las rutas de microbús que dejarán de circular en CDMX

Hace algunos días, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció la chatarrización de unidades

Estas son las rutas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirmó la vinculación a

FGR confirmó la vinculación a proceso de 13 personas, entre ellas “El Güero” Beltrán

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Peso Pluma usa fentanilo en

¿Peso Pluma usa fentanilo en pleno escenario? un video viral levantó burlas y sospechas

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 17 de marzo

¿Alejandro Fernández incursiona en K-pop? cuál sería su relación con Monsta X

Alejandro Fernández lanza ‘Arre’, su línea de moda inspirada en la vida rural y en Vicente Fernández

‘Chachalacas’, la perrita que Salma Hayek adoptó en Veracruz, dio a luz a 10 cachorros y la actriz promueve su adopción

DEPORTES

Así informó Toluca a Paulinho

Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU

Esto dijo el “Terrible” Morales antes de ser vinculado a proceso por presunto abuso sexual

Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración