“Harfuchas”: sigue el furor por Omar García Harfuch, ahora lanzan conchas con su cara

Harfuchas, conchas con la cara de Omar García Harfuch

La pastelería Best Cake CDMX presentó una nueva creación: las “harfuchas”, conchas con el rostro del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Luego de una oleada de popularidad tras la caída del narcotraficante “El Mencho”, García Harfuch ha sido reconocido por la ciudadanía, plasmando su fanatismo por el funcionario en cobijas.

La nueva concha de pan tradicional mexicano, diseñada con la imagen del Secretario de Seguridad, despertó el interés del público y consolidó la unión entre la cultura digital y la repostería artesanal. El producto, ideado por el joven pastelero Jonathan Barrera, está disponible en su pastelería (Bestcake Cdmx) y no se vende de manera individual, sino exclusivamente en paquetes de cuatro o seis piezas.

(Presidencia)

El creador detalló que cada lote de estas conchas, cuya elaboración se realiza bajo pedido, puede variar en diseño de acuerdo con la temporada y la demanda. El repostero también destacó que la atención personalizada y la preparación a medida resultan en tiempos de espera variables, ya que él mismo se encarga de la producción, la gestión de pedidos y las entregas. El precio de las cajas depende del número de piezas y de la combinación seleccionada por el cliente.

Jonathan Barrera, de 44 años, explicó que la idea de reproducir en pan dulce el rostro de García Harfuch surgió a partir de la viralidad que alcanzaron otros productos donde aparece el secretario, como las cobijas. Barrera reconoció que se mantiene atento a los temas y figuras que dominan la conversación pública en redes sociales porque su propósito es “plasmar, ya sea algo de nuestra cultura, o simplemente cosas cotidianas o situaciones actuales latentes”, utilizando las conchas como su lienzo creativo.

A woman walks past merchandise on street stalls selling blankets featuring Mexico's 44-year-old Security Minister Omar Garcia Harfuch, whose popularity has surged after cartel leader El Mencho's death, along a sidewalk in Ecatepec, State of Mexico, Mexico, March 12, 2026. REUTERS/Henry Romero

La concha de García Harfuch utiliza la receta tradicional mexicana de pan brioche, con un perfil de sabor sustentado exclusivamente en mantequilla, diferenciándose del resto por la capa de azúcar decorada que representa el rostro del funcionario. Barrera precisó que el diseño no altera el “sabor clásico de la preparación”, una prioridad en cada pieza.

Un nuevo hito en la publicidad

Este emprendimiento no se limita al funcionario capitalino. Bestcake Cdmx ha lanzado versiones populares como las conchas del Dr. Simi, cabezas aztecas, bordados de talavera, flores mexicanas y creaciones de temporada como la ‘Conchabeenito Abejuarez’, inspirada en el meme de Benito Juárez con cuerpo de abeja.

Para adquirir la concha de García Harfuch es necesario contactar directamente a Jonathan Barrera, quien realiza todo el proceso. La disponibilidad está sujeta tanto al volumen de solicitudes como a la rotación de diseños inspirados en nuevas tendencias, por lo que la oferta se mantiene dinámica.

Las conchas inspiradas en figuras públicas y memes, realizadas por Bestcake Cdmx, representan la convergencia entre la panadería tradicional y la cultura viral actual.

La confección artesanal, por su parte, sumada a la selección de personajes de alta exposición, ha llevado a este tipo de emprendimientos a consolidar una oferta única de productos en Ciudad de México.

Nuevas conchas de pan tradicional mexicano con el rostro del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. (Foto: Best Cake CDMX)

Del meme al mercado

Los productos que exhiben el rostro del exsecretario de Seguridad, forman parte de una tendencia en la que figuras públicas aparecen estampadas en objetos cotidianos.

Comerciantes en la Ciudad de México señalaron que se ofrecen las mantas con el diseño del exfuncionario capitalino principalmente en la colonia Morelos, así como en mercados locales de la metrópoli y municipios aledaños. Los vendedores detallaron que el precio de las piezas oscila entre $170 y $250 y que su demanda ha aumentado en las últimas semanas, ya que muchos compradores buscan adquirirlas como objetos de colección o para regalar.

Estos artículos suelen compartirse en redes sociales, donde se multiplican las imágenes de las cobijas de Omar García Harfuch en escaparates o puestos ambulantes. La manufactura de las mantas no es oficial y se produce en talleres textiles de la zona centro.

A la venta de objetos promocionales con la imagen de funcionarios públicos se suman antecedentes como camisetas, tazas y banderas con la efigie de candidatos en años electorales. La aparición de nuevos productos alusivos suele coincidir con la temporada de campañas y el aumento del interés por figuras públicas, coincidieron los vendedores.