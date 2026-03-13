En fotos, las cobijas de Omar García Harfuch que ya se venden en CDMX y Edomex

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de México, es uno de los funcionarios más populares dentro del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora fue objeto de un peculiar “homenaje” pues comercios en CDMX y Edomex ofrecen cobijas y frazadas con su imagen.
En medio de la atención mediática que ha recibido el funcionario a raíz del operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del CJNG, en distintos puntos de la ciudad se ofrece mercancía que alude al “súperpolicía”, y que muchos ven como un potencial candidato presidencial para 2030.
Harfuch destaca en las preferencias electorales rumbo a 2030
En julio de 2025, los resultados de una encuesta nacional de El Financiero posicionaron a Omar García Harfuch como el aspirante presidencial con mayor respaldo.
En este sondeo, el secretario de Seguridad a nivel federal logró 53% de opiniones favorables frente a 17% desfavorables, de acuerdo con el medio responsable del sondeo.
La encuesta, aplicada durante junio de 2025 en todo el país, situaba en el segundo lugar a Gerardo Fernández Noroña, quien obtuvo 50% de apoyo, solo tres puntos por debajo de Harfuch. El tercer puesto corresponde a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con 49% de popularidad.
Sin embargo, Noroña experimentó una marcada baja en su aceptación en los últimos meses de 2025 debido a diversos escándalos; mientras tanto, Harfuch ha sido señalado en 2026 como uno de los funcionarios más eficaces del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La prensa de Estados Unidos ha destacado recientemente el liderazgo del actual secretario en la estrategia nacional de seguridad, centrada en el uso de inteligencia para desarticular grupos criminales.
Harfuch habla en la televisión de EEUU sobre combate al crimen organizado
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, afirmó que la planificación y ejecución del operativo militar que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), correspondió íntegramente a la Secretaría de la Defensa Nacional, según declaraciones brindadas a Newsmax.
Durante su conversación con el periodista Jaeson Jones, el funcionario detalló que el despliegue militar tuvo lugar el 22 de febrero, desarrollándose en menos de 24 horas mediante tres fases principales.
Esta versión difiere de la expuesta por Donald Trump, quien en un acto público en Washington, a fines de febrero, adjudicó a su administración la responsabilidad por la muerte del líder criminal: “También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles, como todos vieron ayer”, sostuvo el expresidente, citado por Newsmax.
De acuerdo con el propio García Harfuch, el enfrentamiento entre elementos castrenses y miembros del CJNG ocurrió en Tapalpa, una localidad de la sierra de Jalisco, donde Oseguera Cervantes fue herido de gravedad y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México.
Las declaraciones del titular de Seguridad contrastan con la narrativa presentada públicamente por Trump y han comenzado a circular en ámbitos políticos, según recogió la cadena Newsmax.