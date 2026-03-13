En fotos, las cobijas de Omar García Harfuch que ya se venden en CDMX y Edomex

(Presidencia)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de México, es uno de los funcionarios más populares dentro del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora fue objeto de un peculiar “homenaje” pues comercios en CDMX y Edomex ofrecen cobijas y frazadas con su imagen.

En medio de la atención mediática que ha recibido el funcionario a raíz del operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del CJNG, en distintos puntos de la ciudad se ofrece mercancía que alude al “súperpolicía”, y que muchos ven como un potencial candidato presidencial para 2030.

Ingrid Rebeca Sánchez, de 22 años, que diseña mercancía con la imagen del secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, de 44 años, cuya popularidad ha aumentado tras la muerte del líder del cártel El Mencho, muestra una manta a la venta en una tienda en Ciudad de México, México. 12 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Un trabajador muestra uno de los productos REUTERS/Henry Romero

Harfuch destaca en las preferencias electorales rumbo a 2030

En julio de 2025, los resultados de una encuesta nacional de El Financiero posicionaron a Omar García Harfuch como el aspirante presidencial con mayor respaldo.

En este sondeo, el secretario de Seguridad a nivel federal logró 53% de opiniones favorables frente a 17% desfavorables, de acuerdo con el medio responsable del sondeo.

La encuesta, aplicada durante junio de 2025 en todo el país, situaba en el segundo lugar a Gerardo Fernández Noroña, quien obtuvo 50% de apoyo, solo tres puntos por debajo de Harfuch. El tercer puesto corresponde a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con 49% de popularidad.

Sin embargo, Noroña experimentó una marcada baja en su aceptación en los últimos meses de 2025 debido a diversos escándalos; mientras tanto, Harfuch ha sido señalado en 2026 como uno de los funcionarios más eficaces del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La prensa de Estados Unidos ha destacado recientemente el liderazgo del actual secretario en la estrategia nacional de seguridad, centrada en el uso de inteligencia para desarticular grupos criminales.

En calles de Ecatepec también se pueden ver las cobijas con Harfuch como protagonista REUTERS/Henry Romero

El secretario de Seguridad Pública goza de gran popularidad e incluso hay redes sociales de fans dedicadas a él REUTERS/Henry Romero

El hijo de la actriz María Sorté inspiró varias colchas que se venden junto a otras de estrellas del futbol REUTERS/Henry Romero

La popularidad de Harfuch tomó otro gran impulso tras la caída de El Mencho REUTERS/Henry Romero

Teresa Garcia, de 59 años, confecciona una colcha con la imagen de García Harfuch en una tienda de CDMX REUTERS/Henry Romero

La imagen de Harfuch destaca entre otros diseños variados REUTERS/Henry Romero

En internet, las cobijas se cotizan en casi 300 pesos REUTERS/Henry Romero

Harfuch habla en la televisión de EEUU sobre combate al crimen organizado

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, afirmó que la planificación y ejecución del operativo militar que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), correspondió íntegramente a la Secretaría de la Defensa Nacional, según declaraciones brindadas a Newsmax.

Durante su conversación con el periodista Jaeson Jones, el funcionario detalló que el despliegue militar tuvo lugar el 22 de febrero, desarrollándose en menos de 24 horas mediante tres fases principales.

Esta versión difiere de la expuesta por Donald Trump, quien en un acto público en Washington, a fines de febrero, adjudicó a su administración la responsabilidad por la muerte del líder criminal: “También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles, como todos vieron ayer”, sostuvo el expresidente, citado por Newsmax.

En entrevista con NEWSMAX, Omar García Harfuch reafirmó que el operativo militar que derivó en el abatimiento de El Mencho fue planeado por la Sedena Cortesía NEWSMAX

De acuerdo con el propio García Harfuch, el enfrentamiento entre elementos castrenses y miembros del CJNG ocurrió en Tapalpa, una localidad de la sierra de Jalisco, donde Oseguera Cervantes fue herido de gravedad y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México.

Las declaraciones del titular de Seguridad contrastan con la narrativa presentada públicamente por Trump y han comenzado a circular en ámbitos políticos, según recogió la cadena Newsmax.