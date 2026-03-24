EN VIVO: Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de marzo: detienen a secretario de Seguridad de Matehuala, SLP

La mañana de este martes, el Secretario de Seguridad Pública de Matehuala, San Luis Potosí, Jorge Peña, fue detenido en posesión de más de 50 dosis de marihuana y 3 de cristal, mientras conducía un vehículo oficial, según reportaron fuentes cercanas a Infobae. Se espera que la información se haga oficial en unos minutos.
