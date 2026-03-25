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Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla femenil hoy 24 de marzo

El programa tiene dos competencias importantes el martes

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Según spoilers hoy 24 de
Según spoilers hoy 24 de marzo ganan los azules, pero la medalla la gana Mati Álvarez (ExatlonMx)

La edición de este martes 24 de marzo en Exatlón México trae consigo una de las disputas más atractivas de la temporada: la competencia por la Medalla Femenil.

En un contexto donde cada punto es decisivo para la permanencia de las atletas, la tensión y el deseo de destacar se hacen palpables tanto en el equipo azul como en el rojo.

Quién gana hoy martes 24 de marzo la Medalla Femenil de Exatlón México

El interés de los seguidores se centra en quién obtendrá la Medalla Femenil en esta jornada.

Según los comentarios y pronósticos que circulan en las plataformas digitales, la balanza se inclina ligeramente hacia el equipo azul, gracias a la solidez mostrada tras la salida de Doris del Moral y las recientes victorias en desafíos clave.

No obstante, la experiencia acumulada por las representantes del equipo rojo podría ser determinante en una competencia marcada por la presión y la necesidad de mantener la concentración.

La Medalla Femenil representa mucho más que un simple reconocimiento simbólico dentro del reality, según los rumores, gana Mati Álvarez hoy 24 de marzo.

Este galardón contribuye a fortalecer la confianza de la ganadora y puede cambiar el rumbo psicológico de su equipo, convirtiéndose en un impulso fundamental para el cierre de la temporada.

Así, el desenlace de esta prueba será transmitido en vivo, y solo durante la emisión se revelará el nombre de la atleta que logre imponerse en este desafío.

Cómo llegan el equipo azul y rojo al capítulo de hoy

El equipo azul afronta la jornada tras haberse adjudicado el Juego por la Ventaja y la Villa 360.

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

La cohesión interna, reforzada por sus recientes éxitos, contrasta con las dudas generadas por la eliminación de figuras clave y los cuestionamientos hacia algunas competidoras.

Por su parte, los rojos asumen el reto buscando capitalizar la tranquilidad obtenida tras la salida de una rival fuerte, aunque la irregularidad y la necesidad de recuperar terreno mantienen la competencia abierta y sin claros favoritos.

Qué es el Duelo de los Enigmas y quién gana

El Duelo de los Enigmas en Exatlón México es una prueba especial en la que los equipos se enfrentan a retos que exigen tanto destreza física como agudeza mental.

El objetivo es resolver acertijos o superar obstáculos planteados por la producción, con premios o ventajas en juego.

La expectativa crece por la Batalla Colosal, que promete una recompensa fuera de lo habitual: la posibilidad de asistir a un concierto de un DJ de talla internacional, un premio que añade presión y motivación a los atletas en competencia.

Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy martes 24 de marzo según spoilers

De acuerdo con las filtraciones previas, el equipo azul sería el favorito para alzarse con la victoria en el Duelo de los Enigmas de este martes.

De confirmarse este pronóstico, los azules consolidarían su dominio en una semana vital, mientras los rojos se ven obligados a replantear sus estrategias en busca de una remontada.

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