Conagua revela que refresquera en México tendría adeudo de 234 mdp por sobreexplotación de concesiones

El adeudo estimado de la empresa refresquera con Conagua asciende a aproximadamente 234 millones de pesos. | (Crédito: Infobae/México)

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que, con base en la Ley de Aguas Nacionales, se realizaron investigaciones sobre el uso del agua por parte de una empresa refresquera. Sin revelar el nombre de la compañía, el funcionario precisó que esta empresa utiliza 18 títulos de concesión que no están siendo pagados, equivalentes a un volumen de 2,842,145 metros cúbicos de agua. Morales López señaló: Pasan dos cosas: o no lo está utilizando y no está pagando por el servicio”.

El análisis realizado por la CONAGUA detectó varias irregularidades en la gestión de las concesiones de la empresa refresquera. Se identificaron 10 títulos que sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos. Asimismo, existen 42 concesiones que carecen de medidor para controlar el volumen de agua extraído. Además, 10 títulos presentan incumplimientos relacionados con los pagos correspondientes.

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Morales López explicó que el marco de la nueva ley faculta a Conagua para establecer normas que permitan una medición adecuada del uso del agua, mediante mecanismos relacionados, y limitar las cuotas de garantía. Esto busca que el agua no utilizada sea reintegrada a la dependencia y pueda ser distribuida a quienes realmente la requieren.

El adeudo presuntivo de la empresa refresquera asciende a cerca de 234 millones de pesos, según los cálculos de Conagua. No obstante, Morales López indicó que la empresa efectuó un pago y se ha acercado a la Comisión para regularizar su situación.

Ley de Aguas Nacionales destapa uso indebido de aguas en Querétaro

Conagua detectó en sus investigaciones que la familia del diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado, utilizó concesiones de aguas asignadas para uso agrícola con fines comerciales y privados en el estado de Querétaro.

De acuerdo con datos oficiales, la familia de Calzada concentra cerca de 628 mil metros cúbicos de agua repartidos en cinco títulos.

Aunque los permisos estaban otorgados para riego de campos, una revisión realizada tras la entrada en vigor de la nueva ley de aguas permitió identificar que un pozo destinado oficialmente a actividades agrícolas y pecuarias abastecía la venta de agua en pipas de agua así como para su club de polo dentro de un desarrollo inmobiliario.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ñaló que este tipo de concesiones para uso agrícola permite a sus titulares no pagar por el agua bajo el argumento de producción de alimentos, tal como lo establece la ley. “Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua, bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban”.