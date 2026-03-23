México

Conagua revela que refresquera en México tendría adeudo de 234 mdp por sobreexplotación de concesiones

La Comisión Nacional del Agua detectó irregularidades en 18 títulos de concesión de la empresa

Guardar
El adeudo estimado de la
El adeudo estimado de la empresa refresquera con Conagua asciende a aproximadamente 234 millones de pesos. | (Crédito: Infobae/México)

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que, con base en la Ley de Aguas Nacionales, se realizaron investigaciones sobre el uso del agua por parte de una empresa refresquera. Sin revelar el nombre de la compañía, el funcionario precisó que esta empresa utiliza 18 títulos de concesión que no están siendo pagados, equivalentes a un volumen de 2,842,145 metros cúbicos de agua. Morales López señaló: Pasan dos cosas: o no lo está utilizando y no está pagando por el servicio”.

El análisis realizado por la CONAGUA detectó varias irregularidades en la gestión de las concesiones de la empresa refresquera. Se identificaron 10 títulos que sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos. Asimismo, existen 42 concesiones que carecen de medidor para controlar el volumen de agua extraído. Además, 10 títulos presentan incumplimientos relacionados con los pagos correspondientes.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Morales López explicó que el marco de la nueva ley faculta a Conagua para establecer normas que permitan una medición adecuada del uso del agua, mediante mecanismos relacionados, y limitar las cuotas de garantía. Esto busca que el agua no utilizada sea reintegrada a la dependencia y pueda ser distribuida a quienes realmente la requieren.

El adeudo presuntivo de la empresa refresquera asciende a cerca de 234 millones de pesos, según los cálculos de Conagua. No obstante, Morales López indicó que la empresa efectuó un pago y se ha acercado a la Comisión para regularizar su situación.

Ley de Aguas Nacionales destapa uso indebido de aguas en Querétaro

Conagua detectó en sus investigaciones que la familia del diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado, utilizó concesiones de aguas asignadas para uso agrícola con fines comerciales y privados en el estado de Querétaro.

De acuerdo con datos oficiales, la familia de Calzada concentra cerca de 628 mil metros cúbicos de agua repartidos en cinco títulos.

Aunque los permisos estaban otorgados para riego de campos, una revisión realizada tras la entrada en vigor de la nueva ley de aguas permitió identificar que un pozo destinado oficialmente a actividades agrícolas y pecuarias abastecía la venta de agua en pipas de agua así como para su club de polo dentro de un desarrollo inmobiliario.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ñaló que este tipo de concesiones para uso agrícola permite a sus titulares no pagar por el agua bajo el argumento de producción de alimentos, tal como lo establece la ley. “Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua, bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban”.

Temas Relacionados

ConaguarefresqueraLa MañaneraClaudia SheinbaumLey de Aguas Nacionalesmexico-noticias

Más Noticias

Mujer que descubrió infidelidad de su marido con maestra de su hija podría pasar 3 años en prisión por fallida venganza

La detención ocurrió en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León; el esposo de la detenida también enfrenta una investigación penal

Mujer que descubrió infidelidad de

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Los familiares de los siete hombres perdieron contacto con ellos cuando terminaron su jornada laboral

Localizan con vida a los

Rescatan a 700 animales encerrados en una vivienda del Estado de México

Según información de la Policía Municipal, se cree que el inmueble pudo haber sido invadido por el grupo criminal “Los 300”

Rescatan a 700 animales encerrados

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

Los amistosos de marzo permitirán a Uruguay ajustar táctica y evaluar a sus elementos

Uruguay convoca a sus figuras

Cronología de la desaparición de siete electricistas en San Luis Potosí: más de 500 militares los buscan

Los operativos para dar con su paradero incluyen dos helicópteros y rastreos terrestres por elementos del Ejército y de la Guardia Civil estatal

Cronología de la desaparición de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Chiquis encuentra esperanza en la

Chiquis encuentra esperanza en la historia de Anahí tras no poderse convertir en mamá:“Tengo fe, sí se puede”

Pablo Montero sufre accidente automovilístico previo al estreno de ‘Perfume de Gardenia’

El live action de Moana ya tiene fecha de estreno en México y revela a La Roca como Maui

Ca7riel y Paco Amoroso regresan a CDMX y anuncian una gira que abarca diversas ciudades del país

Gabriel Soto responde si pelearía contra Poncho de Nigris tras el reto de enfrentar a alguien más famoso: “A nadie le tenemos miedo”

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”