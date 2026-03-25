México

Congreso de la CDMX pide destitución de Marcela Gómez Zalce por represión en Parque Lira

Legisladores solicitaron al alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe, un informe detallado sobre los hechos

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Mauricio Tabe y Marce Gómez.
Mauricio Tabe y Marce Gómez. Foto: (Redes sociales)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo impulsado por legisladores de MORENA para solicitar la destitución inmediata de la Comisionada de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Marcela Gómez Zalce, tras los hechos ocurridos durante una manifestación vecinal en el Parque Lira.

El exhorto también pide al alcalde Mauricio Tabe Echartea que remita un informe detallado al Congreso local sobre el operativo realizado el pasado 18 de marzo, en el cual habitantes de la demarcación denunciaron haber sido víctimas de agresiones y amenazas por parte de elementos de seguridad bajo el mando de la funcionaria.

La propuesta fue presentada por la diputada Cecilia Vadillo Obregón y el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, quienes señalaron que los hechos podrían constituir violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, el Punto de Acuerdo establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México deberá iniciar e integrar investigaciones por posibles responsabilidades penales derivadas de los actos de represión registrados durante la protesta.

Vecinos de la alcaldía se
Vecinos de la alcaldía se han manifestado desde inicios de año, pidiendo el uso adecuado de Parque Lira. Foto: X/@OVIALCDMX.

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, ambos legisladores denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública contra vecinas y vecinos que exigían la limpieza y el adecuado uso del Parque Lira. De acuerdo con lo expuesto en tribuna, las movilizaciones en defensa de este espacio público se han mantenido desde principios de año, ante la preocupación ciudadana por su deterioro y la posible privatización temporal.

En su intervención, Víctor Hugo Romo detalló que, durante una jornada comunitaria de limpieza, se desplegó un operativo encabezado por Gómez Zalce, cuyos elementos habrían agredido físicamente a manifestantes. Entre los casos denunciados, destacó el de una mujer de 72 años, quien presuntamente fue lesionada tras ser sometida con uso excesivo de la fuerza.

“Estamos frente a hechos que pueden constituir una detención ilegal, lo cual representa una violación grave a la seguridad jurídica y a los derechos humanos. No se puede permitir que la fuerza pública se utilice para reprimir a ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse”, expresó el legislador.

El Congreso capitalino habría solicitado
El Congreso capitalino habría solicitado un informe detallado al alcalde de la demarcación. Crédito: Alcaldía Miguel Hidalgo/ Congreso de la CDMX

Por su parte, Cecilia Vadillo aseguró que brindarán acompañamiento legal a las personas afectadas, en especial a mujeres que denunciaron agresiones, ante instancias como la Fiscalía capitalina y la Comisión de Derechos Humanos local. También exigió la reparación del daño y criticó la actuación del gobierno de la alcaldía.

“La Ciudad de México es la ciudad de las libertades, de la protesta y de una ciudadanía crítica”, afirmó la diputada, quien además señaló que este tipo de actos remiten a prácticas del pasado que deben ser erradicadas.

El Congreso local subrayó que el objetivo del exhorto es garantizar el respeto a los derechos humanos, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que se investiguen a fondo los hechos ocurridos, a fin de deslindar responsabilidades y evitar la repetición de actos similares en perjuicio de la ciudadanía.

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