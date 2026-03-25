México

Ana Bárbara habría iniciado su proceso de divorcio de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad con Adri Toval

La intérprete de regional mexicano se estaría asesorando con abogados en Los Ángeles para dejar todo resuelto a su favor, según revelaron fuentes cercanas

Guardar
La intérprete de regional mexicano habría decidido poner fin a su matrimonio con el empresario y ya se estaría asesorando con abogados en Los Ángeles. (RS)
La intérprete de regional mexicano habría decidido poner fin a su matrimonio con el empresario y ya se estaría asesorando con abogados en Los Ángeles. (RS)

Ana Bárbara y Ángel Muñoz siguen en el centro de la polémica desde que se dio a conocer que el empresario habría sido infiel con la periodista Adri Toval, quien compartió pruebas.

En medio de los dimes y diretes que se han generado, recientemente se dio a conocer que la intérprete de “Bandido” ya habría iniciado el proceso de divorcio, esto luego de que dejaran de vivir bajo el mismo domicilio familiar.

La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)
La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)

Ana Bárbara habría iniciado su proceso de divorcio de Ángel Muñoz

De acuerdo con el programa Siéntese quien pueda, la cantante de regional mexicano está en planes de anunciar su divorcio en los próximos días, pues no quiere que la vean como una “mujer devastada”.

“Ana Bárbara, a partir de este momento, ya no quiere mostrarse como una mujer devastada. Me dicen que son sus hijos los que más fuerza le están dando durante todo este tiempo”, indicaron en el programa de espectáculos.

Además, detallaron que está recibiendo asesoramiento por parte de dos grupos de abogados “muy poderosos de Los Ángeles”, pues no quiere dejarle nada a Ángel Muñoz.

Mientras enfrenta el posible divorcio, la cantante está enfocada en nuevos proyectos, incluyendo una colaboración con un artista muy famoso. (RS)
Mientras enfrenta el posible divorcio, la cantante está enfocada en nuevos proyectos, incluyendo una colaboración con un artista muy famoso. (RS)

El anuncio público podría ocurrir en los próximos días

Además del proceso de divorcio, Ana Bárbara estaría planeando salir a dar la cara con el público y seguir con sus proyectos profesionales, pues ya tiene un dueto en puerta con un importante artista.

“Quiere dar la cara, canalizarlo todo en algo positivo. Me dicen que va a hacer un dúo con un cantante muy famoso. Ahí lo voy a dejar”, compartió uno de los presentadores de Siéntese quien pueda.

Hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado al respecto, el único que ha sido captado por la prensa es Ángel Muñoz, quien decidió no dar detalles sobre la polémica que enfrenta en el ojo público.

La cantante apuesta por la compañía de sus hijos y encuentra en ellos la fortaleza para superar los recientes escándalos que le han rodeado. (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )
La cantante apuesta por la compañía de sus hijos y encuentra en ellos la fortaleza para superar los recientes escándalos que le han rodeado. (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Ana Bárbara y Ángel Muñoz habrían dejado de vivir juntos desde antes de que el tema se hiciera público

Luego de que el tema cobró relevancia en el ojo público, se dio a conocer que la pareja ya no estaría viviendo bajo el mismo techo por decisión de la intérprete de regional mexicano.

La cuenta Chamonic3 de Instagram, especializada en temas de espectáculos, aseguró que Ana Bárbara le habría pedido a su actual pareja, Ángel Muñoz, que se fuera de la casa".

“Después de todo lo que ha salido en redes sociales y en televisión, ella ha decidido separarse, no se sabe si momentáneamente o se divorciará”, indicó la cuenta.

Imagen con título "Ana Barbara y Ángel están oficialmente separados" sobre un fondo degradado rojo, mostrando a Ana Bárbara y Ángel posando
Ana Bárbara y Ángel Muñoz dejaron de vivir juntos antes de que la crisis de pareja se hiciera pública, según fuentes cercanas. (Instagram: @chamonic3)

Cabe mencionar que personas cercanas a la cantante han externado su preocupación por el impacto emocional. De hecho, una amiga cercana contó que la intérprete ya sospechaba lo que pasaba desde antes, pero la exposición pública agravó la situación: “Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso”.

Temas Relacionados

Ana BárbaraÁngel MuñozAdri Tovalmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX: precios oficiales, fechas, venta y preventa de boletos

Después de brillar en el Tecate Emblema, el cantante británico se prepara para sorprender al público mexicano con cuatro presentaciones únicas en agosto

Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX: precios oficiales, fechas, venta y preventa de boletos

Abuchean a Samuel García frente a Claudia Sheinbaum en la 82 Asamblea Anual de CAINTRA

El gobernador de Nuevo León y la presidenta de México arribaron juntos al evento

Abuchean a Samuel García frente a Claudia Sheinbaum en la 82 Asamblea Anual de CAINTRA

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 25 de marzo

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 25 de marzo

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Además, fueron procesados otros dos operadores de la banda, identificados como Carlos Oropeza y Claudia Córdoba

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

México exige seguridad y medicinas, no la revocación de mandato: Kenia López Rabadán aboga por mejores reformas

De acuerdo con la diputada, la prioridad es atender las condiciones de vida de los mexicanos

México exige seguridad y medicinas, no la revocación de mandato: Kenia López Rabadán aboga por mejores reformas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Cuánto tiempo podría pasar en prisión el adolescente de Michoacán que mató a dos maestras

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Secuestro masivo en municipio de China, Nuevo León: Fiscalía confirma rescate de siete de los ocho desaparecidos

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán sufre accidente a meses de aparatosa cirugía de columna: “Se le zafó la cadera”

Alejandra Guzmán sufre accidente a meses de aparatosa cirugía de columna: “Se le zafó la cadera”

The Whitest Boy Alive celebró su regreso a la Ciudad de México con un Teatro Metropólitan a reventar

La serie de Harry Potter ya no es un secreto: así celebraron los mexicanos la llegada del primer tráiler

Tributo a Amy Winehouse en Chapultepec: precio para el ensamble de jazz y soul homenaje a la diva británica

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

DEPORTES

Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, queda en libertad tras arresto en Sudáfrica

Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, queda en libertad tras arresto en Sudáfrica

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

¿Rival definido para Canelo Álvarez? CMB anuncia fecha para la defensa del título supermediano

Gran Premio de Japón 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en la tercera fecha de la F1

“Ellos si saludan, no como los mexicanos”, chófer aplaude gesto de la selección de Nueva Caledonia en Guadalajara previo al repechaje mundialista