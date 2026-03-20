México

Ana Bárbara y Ángel Muñoz habrían dejado de vivir juntos tras rumores de infidelidad

La separación de la intérprete de “Bandido” y el empresario ha desatado una ola de especulaciones, audios comprometedores y declaraciones públicas

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La ruptura entre Ana Bárbara
La ruptura entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz coloca a la cantante en el centro del escándalo mediático por presuntas infidelidades y amenazas legales. (Cuartooscuro/ RS)

La supuesta ruptura definitiva entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz ha situado a la intérprete mexicana en el centro de la atención mediática nuevamente.

Desde días previos, las filtraciones de audios y declaraciones públicas dejaron al descubierto una serie de conflictos que involucran presuntas infidelidades, amenazas y decisiones legales, lo que aviva el interés en el desenlace de la relación.

Cabe señalar que las recientes grabaciones difundidas por la periodista Adriana Toval no solo exponen la supuesta traición del empresario a la cantante, sino que revelan frases atribuidas al Muñoz, como su intención de “arruinar económicamente” a su esposa y el desprecio hacia los hijos de Ana Bárbara.

Las grabaciones filtradas exponen supuestas
Las grabaciones filtradas exponen supuestas amenazas económicas de Ángel Muñoz contra Ana Bárbara y dejan al descubierto tensiones familiares. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Declaraciones divididas entre Adri Toval y Ángel Muñoz

La polémica que rodea a la pareja se desencadenó luego de que Jordi Martin relatara en el programa El Gordo y La Flaca el acercamiento entre Ángel Muñoz y Adri Toval, el cual habría surgido por motivos laborales.

“Tengo una relación con el marido de Ana Bárbara”, dijo Toval en una entrevista.

Tras sus palabras, Muñoz se postuló al respecto a través de su abogado. Por medio de un documento oficial, el empresario denunció ser víctima de una “campaña de difamación” y advirtió que podría iniciar acciones legales.

Por su parte, la periodista aseguró estar preparada para enfrentar cualquier demanda, afirmando que dispone de pruebas que respaldan sus dichos.

Adriana Toval, periodista que difundió
Adriana Toval, periodista que difundió los audios, asegura tener pruebas que respaldan sus declaraciones ante eventuales acciones legales. (Cuartooscuro / RS)

Ana Bárbara y Adri Toval habrían dejado de vivir juntos tras controversia

En medio de las especulaciones que han salido a la luz, la influencer Chamonic3 afirmó en su cuenta de Instagram que la cantante pidió a su pareja que abandonara el hogar familiar, un hecho que se produjo antes de que el asunto llegara a la televisión.

“Según confirman Ana Bárbara habría pedido a su actual pareja, Ángel Muñoz, que se fuera de la casa, después de todo lo que ha salido en redes sociales y en televisión, ella ha decidido separarse, no se sabe si momentáneamente o se divorciara”, se lee en la publicación.

Pese a los hechos recientes que rodean a la cantante de regional mexicano y su pareja, la supuesta expulsión del empresario del domicilio familiar representa la medida más contundente hasta ahora.

La influencer Chamonic3 confirmó que
La influencer Chamonic3 confirmó que la cantante Ana Bárbara solicitó a su pareja Ángel abandonar el hogar familiar, antes de que la noticia se hiciera pública en televisión. (Instagram: @chamonic3)

El impacto en la familia de Ana Bárbara tras el escándalo

En paralelo al escándalo mediático, el círculo íntimo de Ana Bárbara compartió su preocupación por el impacto emocional que atraviesa la artista.

Personas allegadas advierten que la presión y la exposición pública han generado temores sobre una posible recaída en problemas alimenticios, situación que la cantante ya habría enfrentado en el pasado.

Pese a que Ana Bárbara y Ángel Muñoz no han emitido un comunicado definitivo sobre el estado de su relación, fuentes cercanas a la familia insisten en que la artista ya sospechaba de la traición antes de que se hicieran públicos los audios, pero fue la exposición mediática lo que agravó la crisis: “Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso”, según relató una amiga.

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