Alejandra Guzmán sufre accidente a meses de aparatosa cirugía de columna: “Se le zafó la cadera”

Alejandra Guzmán sufre una caída en su casa de México y se lesiona la cadera, donde lleva dos prótesis de titanio (Foto AP/Marta Lavandier)

Un accidente reciente ha puesto nuevamente en el centro de la atención la salud de Alejandra Guzmán. La cantante sufrió una caída en su hogar en México luego de tropezar con su perro, lo que provocó una lesión en la cadera, zona donde lleva una prótesis de titanio desde intervenciones previas.

Su papá, Enrique Guzmán, confirmó en un breve encuentro con la prensa que la artista no requirió hospitalización y que su estado permanece estable.

Alejandra Guzmán padeció una nueva lesión en la cadera después de tropezar accidentalmente con su mascota. La caída no hizo necesaria una internación y, según relató el rocanrrolero, bastará un masaje para aliviar la afectación. Se trata de la misma región operada años atrás por un desgaste derivado de su actividad profesional y donde le colocaron dos prótesis de titanio. Su estado de salud se considera fuera de peligro.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio, eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, comentó el intérprete de Ahí viene la plaga.

Enrique Guzmán confirma que la cantante no necesitó hospitalización y su estado de salud permanece estable tras el accidente (FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

La cantante ya había sufrido una descompensación similar durante un concierto en Las Vegas hace algunos años. Entonces, la cadera se desplazó, aunque la situación fue controlada rápidamente.

“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, contó el padre de la cantante.

Hasta el momento, ‘la reina del rock’ no se ha pronunciado sobre el incidente.

Antecedentes médicos y cirugías recientes

Alejandra Guzmán suma varias intervenciones quirúrgicas de alto riesgo en los últimos años. Se ha sometido a una cirugía de columna vertebral, la colocación de prótesis de titanio en ambas caderas y procedimientos en la espalda baja, todos ellos marcados por complicaciones.

Guzmán acumula múltiples cirugías de alto riesgo, incluyendo colocación de prótesis de titanio en ambas caderas y una operación de columna vertebral (IG: @laguzmanmx)

Estos problemas médicos derivan tanto del desgaste físico acumulado por su carrera en los escenarios como por una infiltración de biopolímeros realizada en 2009, que le dejó secuelas. En 2025, debió pausar su actividad artística debido a nuevas operaciones, lo que propició un largo proceso de rehabilitación que concluyó poco antes del regreso a sus proyectos públicos.

La recuperación de Alejandra Guzmán ha sido constante a lo largo de los años. Se ha apoyado en terapias especializadas para poder retomar su labor profesional tras superar difíciles etapas del posoperatorio.

Las complicaciones médicas de Alejandra Guzmán tienen su origen en un desgaste físico profesional y una infiltración de biopolímeros en 2009 (Foto: Cuartoscuro)

Repercusión en su carrera y anuncio de la gira 2026

El percance ocurrió precisamente cuando Alejandra Guzmán preparaba su retorno a los escenarios. La artista confirmó la gira “Los que nos quedamos Tour 2026”, cuyo itinerario incluye actuaciones en las principales arenas del país.

Entre las fechas destacadas figuran el 1 de agosto en Tijuana, el 28 de agosto en Querétaro, el 2 y el 4 de septiembre en Pachuca y Puebla, el 9 de septiembre en Veracruz, el 30 de octubre en Arena Guadalajara, el 27 de noviembre en Arena CDMX, el 5 de diciembre en Tabasco y el 12 de diciembre en Arena Monterrey.

Para Ciudad de México y Monterrey, la venta de boletos iniciará el 20 de marzo, mientras que en Guadalajara siguen vigentes las entradas previamente adquiridas por la reprogramación del show.