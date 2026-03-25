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Abuchean a Samuel García frente a Claudia Sheinbaum en la 82 Asamblea Anual de CAINTRA

El gobernador de Nuevo León y la presidenta de México arribaron juntos al evento

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Sheinbaum reconoció el trabajo de Samuel García como gobernador. | Gobierno federal
Sheinbaum reconoció el trabajo de Samuel García como gobernador. | Gobierno federal

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, vivió un momento incómodo frente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al recibir abucheos durante la 82 Asamblea Anual de Caintra Nuevo León.

La jornada transcurría poco después del mediodía en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), cuando los asistentes manifestaron su descontento.

Las pantallas del recinto mostraban la llegada conjunta del gobernador y la presidenta para participar en la toma de protesta de Jorge Santos, quien renovó su mandato como presidente de la Caintra.

El desagrado hacia García Sepúlveda se hizo patente en el auditorio. Mientras los “Fuera Samuel” resonaban desde algunos sectores, el gobernador compartía escena con Sheinbaum Pardo, quien saludaba a diversas figuras políticas.

¿Qué pasó en la 82 Asamblea Anual de CAINTRA?

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México (AP foto/Ginnette Riquelme)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México (AP foto/Ginnette Riquelme)

Ante una audiencia de empresarios y funcionarios, el presidente del organismo, Jorge Humberto Santos Reyna, subrayó la disposición del sector para colaborar en las iniciativas federales y agradeció la apertura al diálogo mostrada por la presidente.

Santos Reyna, también CEO de Arca Continental, expresó: “Gracias por su apertura al diálogo con todos los sectores de la sociedad y especialmente con el sector privado”. El dirigente enfatizó que el trabajo conjunto genera “círculos virtuosos” y contribuye a la confianza y certidumbre necesarias para enfrentar los retos económicos del país.

Durante el evento en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), Jorge Santos transmitió el compromiso de la Caintra para participar activamente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El presidente de la Caintra destacó que el sector industrial se encuentra unido con el gobierno de México para asegurar resultados favorables en este proceso clave para la economía nacional.

Santos Reyna recalcó la importancia de trabajar hombro a hombro con el gabinete federal y elogió estrategias como el Plan México y las recientes propuestas de inversión mixta impulsadas por el gobierno de Sheinbaum Pardo. “Que sucedan las cosas, como las iniciativas de inversión mixta que su gobierno acaba de proponer”, sostuvo, señalando la voluntad de los industriales de acompañar estos esfuerzos.

En su intervención, Santos reiteró: “Cuente con nosotros a través de los organismos de representación nacional, estaremos trabajando con ustedes”.

El mensaje fue recibido por la presidenta, quien estuvo acompañada por la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios federales.

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