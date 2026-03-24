Tras rumores de muerte, Victoria Ruffo aclara si Eugenio Derbez estaría incluido en su testamento: “No voy a dejarle nada”

La actriz Victoria Ruffo responde con humor e indiferencia a las noticias falsas difundidas en redes sociales sobre su fallecimiento.

La actriz Victoria Ruffo volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras una serie de rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte. La llamada “reina de las telenovelas” respondió sin rodeos y dejó claro que se encuentra bien, aunque reconoció que este tipo de versiones pueden generar preocupación.

Durante un encuentro con medios, la protagonista también abordó otro tema que llamó la atención sobre Eugenio Derbez, padre de su hijo José Eduardo Derbez. Lo que comenzó como una pregunta casual terminó convirtiéndose en una declaración que rápidamente generó reacciones.

Entre bromas y comentarios espontáneos, Ruffo dejó ver su postura con una frase contundente que encendió la polémica. Su estilo directo y sin filtros marcó el tono de una conversación que no pasó desapercibida.

Respuesta sin filtro ante rumores virales

Victoria Ruffo afirma tajantemente que no incluirá a su expareja Eugenio Derbez en su testamento, generando debate en redes. - (IG, victoriaruffo)

La actriz se mostró sorprendida al enterarse de que en redes sociales se difundía un video donde se afirmaba que había fallecido. Lejos de alarmarse, respondió con humor y cierta indiferencia ante la situación.

“La verdad, me vale gorro… aquí estoy vivita y coleando todavía”, expresó, restando importancia a la noticia falsa. No obstante, reconoció que este tipo de contenidos puede generar angustia, sobre todo cuando involucra a familiares o colegas cercanos.

Ruffo incluso recordó experiencias similares con otras figuras, lo que evidencia lo frecuente que se han vuelto estos rumores en el entorno digital. A pesar de ello, dejó claro que prefiere no darles mayor relevancia.

La pregunta incómoda que desató todo

La espontaneidad y el estilo directo de Victoria Ruffo vuelven a captar la atención del público y la prensa. - (Twitter y Cuartoscuro)

En medio de la charla, surgió una interrogante que cambió el rumbo de la conversación: si incluiría a Eugenio Derbez en su testamento. La pregunta, comparada con casos de otras celebridades, provocó sorpresa entre los presentes.

Sin dudarlo, la actriz respondió de forma tajante: “No, yo no voy a dejarle nada”. La frase, breve pero contundente, generó risas y comentarios entre los reporteros, quienes insistieron en conocer el motivo.

Aunque el tono fue relajado, su declaración dejó entrever una postura firme. La actriz no profundizó en detalles, pero su respuesta bastó para encender el debate en redes sociales.

Entre bromas, recuerdos y una frase polémica

Frases irónicas y respuestas sin filtros marcan el nuevo episodio de Victoria Ruffo en la conversación pública. - (Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

Durante la misma conversación, Ruffo añadió comentarios que reforzaron su postura, incluso con un toque de ironía. En tono jocoso, señaló: “Los que son codos son codos cuando tienen y no tienen”, provocando reacciones entre los presentes.

La actriz evitó entrar en confrontaciones directas, pero sus palabras dejaron claro que no contempla incluir a su expareja en decisiones patrimoniales. Todo se mantuvo en un ambiente distendido, aunque con momentos que captaron la atención mediática.

Así, entre rumores desmentidos y declaraciones inesperadas, Victoria Ruffo volvió a demostrar que su personalidad frontal sigue siendo uno de los elementos que la mantienen vigente en la conversación pública.