México

Trámite de voluntad anticipada será gratuito en CDMX para todas las personas de 65 años y más hasta el 30 de abril

Esta ley, que permite a las personas expresar si desean o no ser sometidas a procedimientos que prolonguen su vida de manera artificial, ha tenido más de 27 mil suscripciones hasta la fecha

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El Gobierno capitalino anunció que el trámite de voluntad anticipada será totalmente gratuito para personas de 65 años y más en notarías públicas, como parte de un convenio entre la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios.

De acuerdo con el comunicado oficial, este beneficio estará disponible hasta el 30 de abril del 2026, por lo que aún quedan semanas para que la población adulta mayor aproveche este apoyo.

Desde 2008, la Ciudad de México ha sido pionera en el reconocimiento de este derecho, que permite a las personas expresar si desean o no ser sometidas a procedimientos que prolonguen su vida de manera artificial.

Actualmente la Ley de Voluntad Anticipada ha permitido 27 mil tres suscripciones en la Ciudad de México, lo que refleja un creciente interés de la población por tomar decisiones informadas sobre su atención médica y el final de la vida.

¿Qué es la voluntad anticipada y para qué sirve?

La voluntad anticipada es un documento legal en el que una persona deja por escrito sus decisiones sobre tratamientos médicos y cuidados de salud en situaciones críticas o al final de la vida.

Este instrumento permite:

  • Aceptar o rechazar procedimientos médicos
  • Evitar la obstinación terapéutica
  • Garantizar que se respete la decisión del paciente
  • Priorizar una muerte digna y con cuidados paliativos

En la capital del país, este derecho está vigente desde 2008 y puede tramitarse tanto en notarías como en instituciones de salud.

¿Dónde y cómo se realiza el trámite gratuito?

Durante este periodo, las personas adultas mayores pueden realizar el trámite sin costo en notarías públicas de la CDMX, gracias al convenio firmado por las autoridades.

Para hacerlo, generalmente se requiere:

  • Tener 65 años o más
  • Presentar identificación oficial vigente
  • Acudir con representantes legales y testigos
  • Ser residente de la Ciudad de México

Además, existe una modalidad gratuita permanente en hospitales para pacientes con enfermedades avanzadas o terminales.

¿Cuánto costará después del 30 de abril?

Una vez que concluya el periodo de gratuidad, el trámite volverá a tener costo en notarías:

  • Personas de 65 años y más: alrededor de 750 pesos más IVA
  • Resto de la población: cerca de 1,600 pesos más IVA

Por ello, autoridades capitalinas hicieron un llamado a aprovechar esta campaña vigente durante marzo y abril.

Impulso al derecho a decidir

El convenio entre la Secretaría de Salud de la CDMX y el Colegio de Notarios forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la voluntad anticipada y garantizar que más personas puedan ejercer este derecho de forma informada.

Con esta iniciativa, el gobierno capitalino busca que la población adulta mayor tome decisiones anticipadas sobre su atención médica, con respaldo legal y sin costo durante el periodo establecido.

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