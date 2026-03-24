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Semana Santa reactivará la economía mexicana con más de 24 mil mdp, asegura Canaco CDMX

El organismo estimó que más de 664 mil personas acudirán a templos y recintos históricos durante este periodo en la capital del país

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Semana Santa en México. Foto:
Semana Santa en México. Foto: (iStock)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dio a conocer que el periodo vacacional y las celebraciones de Semana Santa 2026 generarán una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la capital del país, impulsada por la actividad turística, el consumo y las tradiciones religiosas.

El organismo, presidido por Vicente Gutiérrez Camposeco, estimó que este monto representa un crecimiento de 15.5% comparado con los ingresos registrados el año anterior. Este incremento estará motivado principalmente por la alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como por celebraciones emblemáticas como la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

De acuerdo con las previsiones, la ocupación hotelera durante este periodo se ubicará entre 65% y 70%, reflejo de la llegada de turistas que participan en actividades religiosas y recreativas en distintos puntos de la ciudad.

Consumo y turismo impulsan la actividad económica

Entre los sectores con mayor dinamismo destaca el de alimentos, particularmente la comercialización y preparación de pescados y mariscos. Según datos del INEGI, en la Ciudad de México se verán beneficiadas 2 mil 354 unidades económicas vinculadas a este rubro.

Del total, el 73% corresponde a restaurantes especializados en cocina del mar, mientras que el 26.9% pertenece al comercio minorista de estos productos frescos, segmento que mantiene un desempeño sólido durante la temporada de Cuaresma.

Domingo de Ramos en la
Domingo de Ramos en la CDMX. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Además, se prevé un impacto positivo en la venta de artículos religiosos, así como en servicios culturales, de entretenimiento, establecimientos de comida y hoteles, lo que contribuye a fortalecer la actividad económica en diversos sectores.

CDMX reafirma su liderazgo en el turismo religioso durante Semana Santa

La Canaco CDMX también estimó que más de 664 mil personas acudirán a templos y recintos históricos durante este periodo, lo que reafirma a la Ciudad de México como uno de los principales destinos de turismo religioso en el país.

Al respecto, Gutiérrez Camposeco subrayó que este dinamismo resulta fundamental para el fortalecimiento del comercio formal, especialmente en temporadas de alta demanda. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad que permitan a visitantes y habitantes disfrutar de las actividades previstas.

Con estas expectativas, el sector comercio, servicios y turismo anticipa una temporada favorable que contribuirá al crecimiento económico de la capital, en un contexto marcado por el aumento en la afluencia turística y el consumo asociado a las tradiciones de Semana Santa.

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