Quién es el cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara que fue cesado y cuáles serían sus nexos con el CJNG

(Cuartoscuro)

El 23 de marzo apareció en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de la autorización definitiva número uno, expedida a Martín Camarena de Obeso, Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Reportes periodísticos lo identifican como un hombre presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reportes indican que Camarena de Obeso fue designado cónsul honorario en febrero de 2002, cargo que le fue ratificado en julio del año pasado.

Presuntos nexos con el CJNG

Ahora bien, una publicación de El Universal señala que Martín Camarena es socio de una empresa denominada Ornitorrinco Inmobiliaria, se trata de una estructura que fue sancionadas por autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con el CJNG.

(Departamento del Tesoro de EEUU)

El grupo criminal usaría la empresa mencionada para realizar fraudes de tiempos compartidos. Fue el pasado 16 de febrero que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó sanciones en contra de cinco personas y 17 empresasa mexicanas, las cuales operan en su mayoría en Puerto Vallarta.

“El CJNG también genera ingresos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude con tiempo compartido, entre otras actividades”, se puede leer en el reporte de las autoridades estadounidenses. En el informe no aparece de manera directa el nombre de Martín Camarena, sino únicamente la empresa de la que es socio.

Fue el pasado 2 de marzo que el periodista Fernando González informó sobre el papel de Camarena en la empresa sancionada. El trabajo periodístico indica que el otro socio de la empresa es Carlos Humberto Rivera Miramontes (cada uno con 50% de las acciones).

Rivera Miramontes sí aparece sancionado en el esquema de fraude de tiempos compartidos ligados al CJNG. Dicho hombre es fundador de Kovay Gardens, una estructura sancionada por la OFAC.

(Archivo)

A través del uso de call centers en la zona metropolitana de Puerto Vallarta los operadores contactan con dueños de tiempos compartidos en EEUU y Canadá y les ofrecen ofertas de compra o renta.

Las otras empresas sancionadas por la OFAC fueron identificadas como:

Punto 54

High Land Park

Colinas Proyectos Y Construcciones

VG Desarrollos De La Bahía

Deep Blue Desarrollos

Deep Blue Servicios

Estrategia PVR

Reef Administración

Avanzada

Asesoria y Servicios Importadores

Corporativo Controlador Explora

Solugas Soluciones en Gasolineras

Representante de una empresa de gas

De igual manera, un documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales muestra que el representante legal de la empresa Combustibles Marsan, S.A. de C.V. es Martín Camarena de Obeso.

El documento, con fecha de noviembre de 2022, tiene como objetivo gestionar trámites regulatorios relacionados con la operación de estaciones de gasolina.