México

Quién es el cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara que fue cesado y cuáles serían sus nexos con el CJNG

Es identificado como socio de una empresa que fue sancionada por las autoridades de EEUU

Guardar
(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

El 23 de marzo apareció en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de la autorización definitiva número uno, expedida a Martín Camarena de Obeso, Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Reportes periodísticos lo identifican como un hombre presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reportes indican que Camarena de Obeso fue designado cónsul honorario en febrero de 2002, cargo que le fue ratificado en julio del año pasado.

Presuntos nexos con el CJNG

Ahora bien, una publicación de El Universal señala que Martín Camarena es socio de una empresa denominada Ornitorrinco Inmobiliaria, se trata de una estructura que fue sancionadas por autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con el CJNG.

(Departamento del Tesoro de EEUU)
(Departamento del Tesoro de EEUU)

El grupo criminal usaría la empresa mencionada para realizar fraudes de tiempos compartidos. Fue el pasado 16 de febrero que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó sanciones en contra de cinco personas y 17 empresasa mexicanas, las cuales operan en su mayoría en Puerto Vallarta.

“El CJNG también genera ingresos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude con tiempo compartido, entre otras actividades”, se puede leer en el reporte de las autoridades estadounidenses. En el informe no aparece de manera directa el nombre de Martín Camarena, sino únicamente la empresa de la que es socio.

Fue el pasado 2 de marzo que el periodista Fernando González informó sobre el papel de Camarena en la empresa sancionada. El trabajo periodístico indica que el otro socio de la empresa es Carlos Humberto Rivera Miramontes (cada uno con 50% de las acciones).

Rivera Miramontes sí aparece sancionado en el esquema de fraude de tiempos compartidos ligados al CJNG. Dicho hombre es fundador de Kovay Gardens, una estructura sancionada por la OFAC.

(Archivo)
(Archivo)

A través del uso de call centers en la zona metropolitana de Puerto Vallarta los operadores contactan con dueños de tiempos compartidos en EEUU y Canadá y les ofrecen ofertas de compra o renta.

Las otras empresas sancionadas por la OFAC fueron identificadas como:

  • Punto 54
  • High Land Park
  • Colinas Proyectos Y Construcciones
  • VG Desarrollos De La Bahía
  • Deep Blue Desarrollos
  • Deep Blue Servicios
  • Estrategia PVR
  • Reef Administración
  • Avanzada
  • Asesoria y Servicios Importadores
  • Corporativo Controlador Explora
  • Solugas Soluciones en Gasolineras

Representante de una empresa de gas

De igual manera, un documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales muestra que el representante legal de la empresa Combustibles Marsan, S.A. de C.V. es Martín Camarena de Obeso.

El documento, con fecha de noviembre de 2022, tiene como objetivo gestionar trámites regulatorios relacionados con la operación de estaciones de gasolina.

Temas Relacionados

FilipinasGuadalajaraCJNGJaliscoMartín Camarena de ObesoMarco en Méxicomexicpo-noticias

Más Noticias

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

La mujer fue retenida y posteriormente liberada en un operativo que derivó en la muerte de 11 personas

Hija del Mayo Zambada tramitó

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

El periodista aseguró en televisión abierta que lo suyo con Javier Ceriani va más allá de lo profesional, y dejó claro que esa pelea sí le gustaría, sin importar la paga

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2

3 playas cerca de la Ciudad de México que no tienen tanta gente en Semana Santa

Una escapada cercana puede ofrecer mar y naturaleza sin el estrés de los destinos habituales

3 playas cerca de la

SEP adelantará vacaciones de Semana Santa para todos los estudiantes: en esta fecha comenzará

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a clases el lunes 13 de abril tras el periodo de asueto por las festividades religiosas sen el país, indicó la Secretaría de Educación Pública

SEP adelantará vacaciones de Semana

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Estado del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

Cristian Castro sigue su sueño de colaborar con Luis Miguel y le ofrece cantar en su boda: “Me muero por él”

Por qué fueron prohibidas las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”