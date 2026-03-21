Desde lanzacohetes hasta minas terrestres: acusan en EEUU a un ciudadano búlgaro de proveer armas al CJNG

MORELIA, MICHOACÁN. 12NOVIEMBRE2023. Entre las sierras Michoacana patrullan con armamento exclusivo del ejército mexicano integrantes de la Grupo Operativo Lagarto, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que actualmente sostiene una guerra contra Los Viagras, Migueladas, Cártel de Tepalcatepec y los Caballeros Templarios. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Un ciudadano búlgaro fue acusado en los Estados Unidos por pertenecer a una red de tráfico de armas que suministró al Cártel Jalisco Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde ametralladoras hasta minas terrestres.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Peter Dimitrov Mirchev, junto con tres extranjeros de Kenia, Uganda y Tanzania, quienes son señalados por suministrar armamento militar a cárteles mexicanos, en particular al CJNG.

La acusación refiere que desde al menos septiembre de 2022, los cuatro hombres traficaron armas, entre los que se incluían ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas terrestres y armas antiaéreas.

En una serie de reuniones con sujetos que afirmaron representar al CJNG, el ciudadano búlgaro, Dimitrov Mirchev, habría acordado organizar, coordinar y participar en transacciones ilegales de armas, evitando ser detectado por las fuerzas del orden a nivel internacional.

Para realizar su cometido, el sujeto reclutó al ciudadano keniano, Elisha Odhiambo Asumo, para obtener un Certificado de Usuario Final (EUC) de un país que declararía falsamente un destinatario distinto para las armas traficadas.

Es así que dos de los implicados habrían obtenido un EUC de la República Unida de Tanzania que les autorizaba la importación de AK-47, con lo que enviaron 50 fusiles de asalto automáticos AK-47, junto con sus cargadores y munición desde Bulgaria, esto con la intención de que fueran recibidas por el CJNG.

Armamento traficado incluía drones y misiles

(Foto: Sedena)

La acusación refiere que los sujetos continuaron con sus actividades de suministro de armas, entre los que se incluían misiles de tierra y aire, drones antiaéreos y el sistema de armas antiaéreas ZU-23.

Mirchev también es señalado por elaborar una lista de armamento para el CJNG por un valor aproximado de 53.7 millones de euros. Tanto el keniano como el tanzano, Subiro Osmund Mwapinga, habrían acordado proporcionar de nueva cuenta documentos de control de armas para ocultar que tenían como destino la organización criminal.

Mirchev fue arrestado por las autoridades españolas en Madrid el pasado 8 de abril. Mientras que Asumo fue arrestado en Marruecos, Casablanca, el mismo día. Mwapinga fue detenido en Accra en Uganda y extraditado a Estados Unidos el 25 de julio. Uno de los acusados permanece prófugo.

En caso de ser declarados culpables, cada uno de los cinco sujetos enfrenta una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

“Los acusados ​​presuntamente creían que el CJNG pretendía utilizar estas armas para facilitar el tráfico ilegal de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos", detalló el Departamento de Justicia de EEUU respecto a sus actividades de tráfico de armas para la organización criminal.

El CJNG es una de las organizaciones delictivas identificada por el constante uso de drones y minas terrestres en diversas entidades del país.