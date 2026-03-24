México

“No es una decisión política, son criterios técnicos del SAT”: Sheinbaum responde a polémica por retiro de donatarias

La presidenta asegura que la cancelación del registro a organizaciones civiles responde a normas fiscales y no a represalias políticas

Guardar
La presidenta asegura que la cancelación del registro a organizaciones civiles responde a normas fiscales y no a represalias políticas. (Infobae-Itzallana)
La presidenta asegura que la cancelación del registro a organizaciones civiles responde a normas fiscales y no a represalias políticas. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera del martes 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió preguntas sobre la cancelación del registro como donatarias autorizadas a cientos de organizaciones de la sociedad civil. Sheinbaum aseguró que no tuvo conocimiento previo de la medida.

“Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así”, declaró la mandataria. Según explicó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) toma este tipo de decisiones con criterios propios, sin consultarla. “No es que el SAT me pregunte, oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación? Son evaluaciones estrictamente técnicas.”

La comparación con el proceso judicial

Para ilustrar los límites de su intervención en decisiones del SAT, Sheinbaum utilizó una analogía: así como la Presidencia no puede ordenar la detención de una persona sin que medie un proceso judicial, tampoco puede determinar qué organizaciones conservan o pierden su registro como donatarias.

El Servicio de Administración Tributaria concentra las evaluaciones sobre las organizaciones donatarias; la decisión, según el gobierno federal, responde a normas fiscales y no a motivos políticos.
El Servicio de Administración Tributaria concentra las evaluaciones sobre las organizaciones donatarias; la decisión, según el gobierno federal, responde a normas fiscales y no a motivos políticos.

El criterio que señaló: financiamiento extranjero

La presidenta precisó cuál es la norma que, según ella, aplica el SAT: las organizaciones que reciben financiamiento del extranjero pierden su registro como donatarias autorizadas. Indicó que este criterio no es nuevo y que se ha aplicado en administraciones anteriores.

En ese contexto mencionó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que, dijo, ya había sido señalada por recibir recursos del extranjero desde el sexenio previo. Sobre esa organización, lanzó una pregunta retórica: “¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?”

“No es una decisión política, son criterios técnicos del SAT”

Ante la pregunta del periodista sobre si ella ordenó retirar el estatus de donataria a organizaciones que han sido críticas del gobierno —incluyendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, Sheinbaum respondió que no tenía conocimiento del listado completo. “Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así”, dijo la presidenta, dejando claro que el SAT no le consulta cada decisión operativa.

“No es que el SAT me pregunte, oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación? Son evaluaciones estrictamente técnicas.”

Integrantes de organizaciones civiles advierten que la pérdida del registro como donatarias limita su capacidad de financiamiento y afecta la labor social que realizan en el país.
Integrantes de organizaciones civiles advierten que la pérdida del registro como donatarias limita su capacidad de financiamiento y afecta la labor social que realizan en el país.

La polémica que rodea la medida

La cancelación de registros afectó a organizaciones que han sido críticas del gobierno, lo que generó cuestionamientos sobre si la medida responde a criterios técnicos o a motivaciones políticas. Sheinbaum rechazó esa lectura y reiteró que las decisiones del SAT son evaluaciones institucionales independientes de la Presidencia.

Temas Relacionados

La MañaneraSATClaudia SheinbaumAMLOCarlos Loret De MolaEnrique Pena NietoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Desintoxica el hígado en 7 días? La verdad sobre la mezcla de cúrcuma con limón

La bebida natural que se volvió viral promete eliminar toxinas, pero especialistas advierten qué hay de cierto y qué es un mito

¿Desintoxica el hígado en 7 días? La verdad sobre la mezcla de cúrcuma con limón

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 10 de abril

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las normas vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 10 de abril

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 9 de abril: nuevo Frente Frío se aproxima con heladas, lluvias y aguanieve

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 9 de abril: nuevo Frente Frío se aproxima con heladas, lluvias y aguanieve

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de abril

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Antes de ser asesinados señalaron que no les pagaban desde hace tiempo y no los apoyaba su propio cártel

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Asesinan a niño de 7 años en Gómez Palacio, Durango: mujer resulta herida en ataque armado

Cuál fue la enfermedad terminal que devolvió la libertad a Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio

Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Pulso GNP 2026: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival en Querétaro

Tito Fuentes aclara cuál es su estado de salud ante rumores de una nueva crisis médica

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

BTS en México: este es el setlist oficial que cantarán en sus conciertos del tour “ARIRANG”

DEPORTES

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Agotados los boletos para el Mexico Open 2026: ya no hay entradas para el fin de semana

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?