“No es una decisión política, son criterios técnicos del SAT”: Sheinbaum responde a polémica por retiro de donatarias

La presidenta asegura que la cancelación del registro a organizaciones civiles responde a normas fiscales y no a represalias políticas. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera del martes 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió preguntas sobre la cancelación del registro como donatarias autorizadas a cientos de organizaciones de la sociedad civil. Sheinbaum aseguró que no tuvo conocimiento previo de la medida.

“Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así”, declaró la mandataria. Según explicó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) toma este tipo de decisiones con criterios propios, sin consultarla. “No es que el SAT me pregunte, oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación? Son evaluaciones estrictamente técnicas.”

La comparación con el proceso judicial

Para ilustrar los límites de su intervención en decisiones del SAT, Sheinbaum utilizó una analogía: así como la Presidencia no puede ordenar la detención de una persona sin que medie un proceso judicial, tampoco puede determinar qué organizaciones conservan o pierden su registro como donatarias.

El Servicio de Administración Tributaria concentra las evaluaciones sobre las organizaciones donatarias; la decisión, según el gobierno federal, responde a normas fiscales y no a motivos políticos.

El criterio que señaló: financiamiento extranjero

La presidenta precisó cuál es la norma que, según ella, aplica el SAT: las organizaciones que reciben financiamiento del extranjero pierden su registro como donatarias autorizadas. Indicó que este criterio no es nuevo y que se ha aplicado en administraciones anteriores.

En ese contexto mencionó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que, dijo, ya había sido señalada por recibir recursos del extranjero desde el sexenio previo. Sobre esa organización, lanzó una pregunta retórica: “¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?”

“No es una decisión política, son criterios técnicos del SAT”

Ante la pregunta del periodista sobre si ella ordenó retirar el estatus de donataria a organizaciones que han sido críticas del gobierno —incluyendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, Sheinbaum respondió que no tenía conocimiento del listado completo. “Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así”, dijo la presidenta, dejando claro que el SAT no le consulta cada decisión operativa.

“No es que el SAT me pregunte, oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación? Son evaluaciones estrictamente técnicas.”

Integrantes de organizaciones civiles advierten que la pérdida del registro como donatarias limita su capacidad de financiamiento y afecta la labor social que realizan en el país.

La polémica que rodea la medida

La cancelación de registros afectó a organizaciones que han sido críticas del gobierno, lo que generó cuestionamientos sobre si la medida responde a criterios técnicos o a motivaciones políticas. Sheinbaum rechazó esa lectura y reiteró que las decisiones del SAT son evaluaciones institucionales independientes de la Presidencia.