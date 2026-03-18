Tras muerte de “El Mencho”, cárteles mexicanos intensifican amenazas y hackeos contra militares de EEUU

El titular del Comando Norte de Estados Unidos, el general Gregory Guillot, confirmó que militares desplegados en la frontera han sido blanco de hackeos y amenazas de cárteles. (Infobae)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha provocado un aumento en la actividad de cárteles mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos, según advirtieron autoridades militares estadounidenses.

El general Gregory Guillot, titular del Comando Norte, confirmó que, tras el operativo letal en Tapalpa, Jalisco, se han registrado nuevas formas de acoso contra soldados estadounidenses, desde hackeos de teléfonos hasta amenazas directas.

Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes realizada este martes, el general Guillot admitió que los militares desplegados en la frontera han sido blanco de una campaña de amedrentamiento por parte de organizaciones criminales mexicanas, sin precisar cuáles.

El general Gregory Guillot habló de las amenazas contra militares tras golpe al CJNG. (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El incremento en las agresiones digitales y personales coincide con la inestabilidad generada por la captura y posterior fallecimiento de Oseguera Cervantes, ocurrido el 22 de febrero en territorio mexicano.

En la sesión, la congresista demócrata Sara Jacobs cuestionó sobre estos actos intimidatorios contra militares, a lo que Guillot contestó: “Soy consciente de las amenazas y, por supuesto, cualquier amenaza a cualquiera de nuestras fuerzas es algo que no solo me preocupa, sino que requiere mucha atención para asegurarnos de que la estamos abordando adecuadamente”, afirmó.

El comandante explicó que se han implementado más patrullajes con drones y aeronaves no tripuladas en las zonas consideradas más peligrosas, para reducir el riesgo de ataques directos.

De acuerdo con datos presentados en el Congreso, más de 12 mil militares estadounidenses permanecen desplegados en la frontera sur, donde realizan tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

“La escalada de violencia entre cárteles, y dentro de ellos, sigue siendo motivo de preocupación, ya que grupos rivales luchan por el control del territorio y las rutas de tráfico”, declaró el jefe del Comando Norte.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que ya han tomado acción ante la probabilidad de que aumenten los ataques. (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por su parte, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Josep Humire, afirmó que el gobierno estadounidense ha pasado “a la ofensiva contra las organizaciones terroristas designadas y otros cárteles importantes en nuestro hemisferio”. Humire detalló que, como resultado de la nueva estrategia, los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos han disminuido en un 56 por ciento y las muertes por sobredosis cayeron un 20 por ciento en los últimos meses.

El Grupo de Trabajo Conjunto de la Frontera Sur reiteró sus intenciones de mantener la colaboración con las autoridades mexicanas para asegurar la región, especialmente ante el reto que supondrá la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Cárteles en alerta

A la par del repunte de amenazas y hackeos, las organizaciones criminales mexicanas también han iniciado una carrera armamentista y de refuerzo defensivo, ante el temor de un posible operativo militar estadounidense. De acuerdo con un reportaje reciente publicado por The New York Times, miembros del Cártel de Sinaloa han dejado atrás la incredulidad y ahora toman en serio la posibilidad de una incursión armada desde Estados Unidos.

Los cárteles estarían armándose. (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Un coordinador de alto rango de la facción de Los Mayos, alineada con Ismael “El Mayo” Zambada, reconoció a dicho medio un ambiente de “paranoia y nerviosismo” dentro del cártel, con temores de infiltración de informantes tanto del gobierno mexicano como del estadounidense. “Las conversaciones se han vuelto cautelosas y los movimientos más calculados”, citó.

Las medidas defensivas incluyen la compra y despliegue de granadas propulsadas por cohetes, sistemas antidrones —capaces de interferir y derribar aeronaves no tripuladas— y la contratación de “halcones” en la Sierra Madre para vigilar el cielo ante cualquier incursión. Según fuentes del cártel, cada sistema antidrones puede costar hasta 40 mil dólares y su función es interrumpir las señales de navegación de drones de vigilancia o ataque.

La tensión se incrementó a raíz de imágenes transmitidas en enero, en las que fuerzas estadounidenses irrumpieron en Venezuela para detener al dictador Nicolás Maduro, lo que volvió más plausible la hipótesis de una acción militar similar en México.

Pese a la tensión, Guillot insistió que los grupos criminales de la frontera están priorizando sus actividades de tráfico y, por ahora, no buscan el enfrentamiento directo con las fuerzas estadounidenses. El general reconoció, no obstante, que la presión sostenida y las divisiones internas entre cárteles podrían detonar episodios de confrontación a corto plazo.