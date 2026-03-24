México

IPN en Nezahualcóyotl: brigadas ofrecen estos servicios gratuitos a la población en el Edomex

Se trata de las Brigadas Multidisciplinarias de esta institución, que constituyen una modalidad de servicio social comunitario que promueve la participación activa de estudiantes, docentes y personal administrativo

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Se trata de la primera
Se trata de la primera ocasión en que dichas brigadas llegan a la localidad. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

El Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó el arranque de actividades de las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario “Primavera 2026”, integradas por estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que colaborarán en el municipio del 23 al 29 de marzo.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Nezahualcóyotl, esta es la primera ocasión en que dichas brigadas llegan a la localidad, con el objetivo de impulsar proyectos de investigación, innovación tecnológica y desarrollo comunitario.

Durante el evento inaugural, Cerqueda Rebollo subrayó la importancia de la alianza entre el Gobierno Municipal y el IPN, señalando que la presencia de 50 integrantes del instituto permitirá ofrecer servicios gratuitos a la población y apoyo técnico a distintas áreas del municipio.

Según las autoridades municipales, la iniciativa busca contribuir al desarrollo social y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl, informó que el municipio contará con maquinaria para prevenir inundaciones. Crédito: X/@Adolfo_Cerqueda.

La supervisora de las brigadas multidisciplinarias del IPN, Estela Contreras Cerón, agradeció la oportunidad de aplicar el conocimiento generado en el ámbito académico en acciones concretas para la comunidad.

Contreras Cerón destacó: “Poder contribuir con acciones reales que impacten en la vida de las personas convierte este proyecto en una experiencia enriquecedora”, según las declaraciones recogidas por el municipio.

Principales áreas de intervención

De acuerdo con el municipio de Nezahualcóyotl, los rubros en los que participarán las brigadas comprenden:

  • Capacitación para la producción de composta y huertos comunitarios
  • Captación de agua pluvial para sistemas de riego
  • Diagnóstico de ordenamiento vial
  • Instalación y análisis de sistemas de bombeo
  • Proyectos de desarrollo turístico
  • Reconocimiento de plantas endémicas mediante visión artificial
  • Rescate y organización de archivos históricos municipales
Autoridades estatales dieron a conocer
Autoridades estatales dieron a conocer las actividades en que participarán las brigadas. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

En materia ambiental, las actividades relacionadas con composta y huertos urbanos tendrán lugar en el Zoológico Parque del Pueblo, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente.

Esta labor permitirá a la población aprender sobre prácticas sostenibles y fomentar la autosuficiencia alimentaria en espacios urbanos, según reportó el equipo organizador.

Fortalecimiento del vínculo academia-sociedad

Las Brigadas Multidisciplinarias del IPN constituyen una modalidad de servicio social comunitario que promueve la participación activa de estudiantes, docentes y personal administrativo en proyectos de intervención con enfoque integral.

El convenio suscrito entre el Gobierno de Nezahualcóyotl y el IPN permitirá que alumnas y alumnos realicen su servicio social en el municipio, reforzando la relación entre la academia y el territorio.

  • El acuerdo contempla la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
  • El municipio busca fortalecer los servicios públicos mediante acciones conjuntas
  • Se prioriza la mejora de la calidad de vida de las y los vecinos de Nezahualcóyotl
  • El programa contribuye a la formación profesional de los estudiantes del IPN
El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl
El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reiteró su compromiso degenerar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo social, fortalezcan los servicios públicos y mejoren las condiciones de vida en la localidad. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reiteró su compromiso degenerar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo social, fortalezcan los servicios públicos y mejoren las condiciones de vida en la localidad, consolidando una visión de colaboración entre instituciones educativas y gobiernos locales.

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