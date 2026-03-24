“Fue un asunto de Estado”: Sheinbaum descarta indulto por asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuestiona que hijo busque candidatura en Sonora

Indultar a Mario Aburto Martínez, responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, no es un asunto que competa a la presidenta, aseguró Claudia Sheinbaum este martes en conferencia matutina.

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió. Es un candidato a la presidencia que fue asesinado, entonces no es un asunto de indulto de una presidenta”, aseguró la titular del Ejecutivo.

Esta respuesta se da después de que Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por el estado de Nuevo León, solicitara nuevamente conceder el perdón legal a Mario Aburto, a 32 años del magnicidio de su padre.

Respecto a Riojas, Sheinbaum aseguró que existe solidaridad con su pérdida, independientemente del caso.

“Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima debe tener nuestra solidaridad siempre. Este joven vivió una situación muy trágica con el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Ahí siempre habrá una solidaridad humana porque eso tiene que ser”, declaró.

Sin embargo, cuestionó la intención de Riojas de buscar una candidatura como gobernador en Sonora por Movimiento Ciudadano (MC).

“Curioso que un senador de Nuevo León, que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado. Tiene derecho, pero está curioso”, expresó.

El hijo del consagrado priista propuso crear una verdadera oposición responsable. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

¿Cuáles son las peticiones del senador?

En entrevista con medios nacionales, el senador argumentó que la atención debe centrarse en los retos de seguridad y justicia actuales y “no en una controversia”, la cual considera ha sido utilizada con fines políticos durante años.

El legislador de Movimiento Ciudadano afirmó que su intención no es reabrir investigaciones ni alimentar disputas políticas que puedan dañar la imagen de su padre. Su propuesta busca evitar que el caso siga prolongándose y lastimando a nuevas generaciones, invitando a enfocar los esfuerzos institucionales en las víctimas actuales de la violencia en México.

Colosio Riojas explicó que la prolongación del tema no aporta soluciones a los problemas contemporáneos del país. Señaló que la politización del caso ha impedido una resolución social e institucional e incluyó la posibilidad de que, en caso de concederse el indulto, Mario Aburto pueda salir de México tras los trámites respectivos.

Mario Aburto se encuentra en el Cefereso No. 12 del estado de Guanajuato. (Infobae México/Jesús Avilés)

Luis Donaldo Colosio, entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana.

Mario Aburto fue arrestado en el lugar y, posteriormente, sentenciado por el homicidio. El caso se mantiene como uno de los juicios y episodios más emblemáticos en la historia reciente mexicana.

De hecho, existe una línea de investigación sobre un segundo tirador en el caso Colosio. En noviembre de 2025, fue detenido en Tijuana Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien podría dar un nuevo giro al hecho.