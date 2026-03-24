Dónde encontrar camarón y pulpo a buen precio en CDMX en temporada de Cuaresma

Durante la temporada de Cuaresma, la demanda de productos del mar crece en todo México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un monitoreo reciente con los precios más bajos y altos de camarón y pulpo en distintos estados, ofreciendo una guía clara para quienes buscan ahorrar. El estudio se realizó entre el 9 y el 13 de marzo en mercados y supermercados del país.
Precios de pulpo: estados donde es más barato y más caro
El pulpo entero congelado presenta una marcada diferencia de precios según la región. Los costos más accesibles se encuentran en:
- Yucatán
- Pescadería Gambero en Mérida: 180 pesos por kilo
- Mercado Lucas de Gálvez en Mérida: 200 pesos por kilo
- Jalisco
- Mercado del Mar Zapopan: 220 pesos por kilo
- Central de Abasto de Guadalajara: 220 pesos por kilo
En contraste, los precios más elevados se registraron en:
- Zacatecas
- El Marlín Plus Pescadería y Mariscos en Zacatecas: 430 pesos por kilo
- San Luis Potosí
- Mercado República: 400 pesos por kilo
- Diversas ciudades
- Soriana en Acapulco (Guerrero), Aguascalientes (Aguascalientes), Campeche (Campeche), Cancún (Quintana Roo) y Chihuahua (Chihuahua): 399 pesos por kilo
El precio promedio nacional del pulpo fue de 328.21 pesos por kilo.
Camarón: precios por estado y mejores opciones en la Ciudad de México
El camarón mediano sin cabeza también muestra diferencias importantes en su costo:
- Jalisco
- Pescadería Los Ángeles (Guadalajara): 160 pesos por kilo
- La Ballenita (Guadalajara): 160 pesos por kilo
- Hermanos Luna (Guadalajara): 180 pesos por kilo
- Mary sucursal Zapopan (Guadalajara): 180 pesos por kilo
- Guasaveña (Guadalajara): 180 pesos por kilo
- El Rey del Mar (Guadalajara): 182 pesos por kilo
- Estado de México y Ciudad de México
- La Comer en Tlalnepantla, Huixquilucan y Naucalpan (Edomex), Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón (CDMX): 409 pesos por kilo
El precio promedio nacional de esta variedad es de 272.06 pesos por kilo.
Lugares recomendados en la Ciudad de México
Para quienes buscan ahorrar en la CDMX, las mejores alternativas para comprar camarón coctelero congelado incluyen:
- Chedraui en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza: 139 pesos por kilo
- Soriana en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero: 299 pesos por kilo (precio alto)
El precio promedio para el camarón coctelero congelado fue de 199.03 pesos por kilo.
Consejos y recetas para aprovechar los mariscos en Cuaresma
La Profeco recomienda a los consumidores comparar precios utilizando la herramienta “Quién es Quién en los Precios” antes de hacer su compra. También pone a disposición recetas y sugerencias para preparar platillos como tostadas de camarón a la vinagreta, pozole rojo de camarón o chiles rellenos de quelite con camarón, disponibles en el portal Platillo Sabio del gobierno federal.