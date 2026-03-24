México

Cristian Castro sigue su sueño de colaborar con Luis Miguel y le ofrece cantar en su boda: “Me muero por él”

El cantante confesó que buscará personalmente a Luis Miguel en Madrid, asegurando que su sueño es unir sus voces y dejar atrás cualquier comparación entre ambos ídolos

Guardar
Cristian Castro insiste en ser
Cristian Castro insiste en ser amigo de Luis Miguel a pesar de la indiferencia del cantante (@cristiancastro/ Reuters)

El cantante Cristian Castro reafirmó públicamente su interés por realizar una colaboración musical con Luis Miguel, insistiendo en su deseo de unir sus voces a pesar de que el llamado “Sol de México” hasta ahora se ha mostrado poco receptivo.

Durante una entrevista transmitida por el programa Ventaneando, Castro declaró: “Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a donde estés”, en referencia al lugar de residencia de Luis Miguel.

El afán de Castro por trabajar con su colega persiste a pesar de las comparaciones habituales entre ambos intérpretes. Frente a los medios, señaló que su propósito no es rivalizar ni responder a quienes discuten sobre quién tiene la mejor voz, sino concretar una cooperación artística:

Él sabe que yo me muero por él, así que, nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo, mucha gente como que nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos, para que se blanquee la cosa”.

Ambos cantantes han sido comparados
Ambos cantantes han sido comparados por su estilo musical y tesitura en la voz (Foto: Instagram)

En el mismo diálogo con Ventaneando, Castro comentó su reciente presentación en el Domo Care, en Monterrey, donde el artista Edén Muñoz participó como invitado. Mostró entusiasmo por la posibilidad de colaborar con músicos más jóvenes y pertenecientes a géneros diversos, citando también la próxima versión de “Por amarte así” por parte de Natanael Cano.

Entre bromas, Castro añadió que, si no se materializara el dueto, estaría dispuesto a cantar en la boda de Luis Miguel con Paloma Cuevas: “Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda”.

Cristian y Luismi: una historia de comparaciones y rivalidad

La relación entre Cristian Castro y Luis Miguel ha estado marcada por episodios de rivalidad, distanciamiento y admiración mutua a lo largo de más de tres décadas. El origen de la tensión entre ambos se remonta a los años 90, cuando Cristian Castro comenzó a destacar en la música latinoamericana y la prensa los situó como competidores directos.

Cristian Castro descarta rivalidades y
Cristian Castro descarta rivalidades y enfatiza que busca una cooperación artística con Luis Miguel pese a comparaciones

Luis Miguel, ya consolidado como figura internacional, habría sentido celos profesionales ante el ascenso de Castro, según retrata la serie biográfica de Netflix sobre el propio Luis Miguel.

Uno de los momentos clave en esta historia fue el vínculo sentimental con Daisy Fuentes. Castro ha relatado en entrevistas que la distancia definitiva se produjo porque ambos estuvieron relacionados con la conductora y modelo.

A pesar de este desencuentro, Cristian Castro ha reiterado en diversas ocasiones su respeto y admiración por Luis Miguel, llegando a considerarlo un referente y manifestando su deseo de reconciliación y colaboración musical.

En los últimos años, Castro ha sido abierto sobre su deseo de colaborar con Luis Miguel. En 2026, reveló que ahora posee el número personal del “Sol de México” y expresó públicamente su intención de grabar un dueto, calificándolo como un “sueño para los fans”.

Cristian Castro aparece en la serie de Luis Miguel Crédito: Tiktok @israelhernandezvidal7

A pesar de la frialdad de Luis Miguel en algunos encuentros recientes —como cuando Castro asistió a un concierto suyo y no fue saludado—, Cristian mantiene la esperanza de que ambos puedan unir fuerzas en el escenario.

Castro ha declarado que, aunque percibe falta de cercanía por parte de Luis Miguel, su admiración se mantiene intacta y considera que la unión entre los grandes exponentes de la balada fortalecería el género.

Frente a la representación de su persona en la serie de Netflix, donde aparece un personaje inspirado en él, Castro ha señalado cierta incomodidad, pero insiste en que no hay resentimiento y aboga por la fraternidad entre colegas.

Temas Relacionados

Cristian CastroLuis Miguelmexico-entretenimiento

Más Noticias

Confirmado: la multa que se aplicará a camionetas por esta infracción en carreteras federales

Las autoridades pidieron a los conductores evitar alguna infracción durante el periodo vacacional de Semana Santa

Confirmado: la multa que se

Quién es el cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara que fue cesado y cuáles serían sus nexos con el CJNG

Es identificado como socio de una empresa que fue sancionada por las autoridades de EEUU

Quién es el cónsul honorario

Tres hierbas que ayudan a mejorar los síntomas de hemorroides de manera eficaz

Una rutina con plantas como la manzanilla y la caléndula ayuda a reducir la incomodidad y favorece la recuperación del área afectada

Tres hierbas que ayudan a

La misteriosa muerte de una madre, su hija y una mascota: lo que se sabe sobre la tragedia en Azcapotzalco

La mujer y la menor habrían tenido reporte de desaparición desde 2025

La misteriosa muerte de una

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de marzo: retrasos de más de 10 minutos en la LB del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Por qué fueron prohibidas las

Por qué fueron prohibidas las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

Walo Silvas, de Banda MS, revela que a los cinco años vio a su mamá intentar quitarse la vida en tres ocasiones

Colocar papel de aluminio en el módem para mejorar tu WiFi en casa: por qué funciona y cómo hacerlo correctamente

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”