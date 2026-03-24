Cristian Castro sigue su sueño de colaborar con Luis Miguel y le ofrece cantar en su boda: “Me muero por él”

Cristian Castro insiste en ser amigo de Luis Miguel a pesar de la indiferencia del cantante (@cristiancastro/ Reuters)

El cantante Cristian Castro reafirmó públicamente su interés por realizar una colaboración musical con Luis Miguel, insistiendo en su deseo de unir sus voces a pesar de que el llamado “Sol de México” hasta ahora se ha mostrado poco receptivo.

Durante una entrevista transmitida por el programa Ventaneando, Castro declaró: “Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a donde estés”, en referencia al lugar de residencia de Luis Miguel.

El afán de Castro por trabajar con su colega persiste a pesar de las comparaciones habituales entre ambos intérpretes. Frente a los medios, señaló que su propósito no es rivalizar ni responder a quienes discuten sobre quién tiene la mejor voz, sino concretar una cooperación artística:

“Él sabe que yo me muero por él, así que, nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo, mucha gente como que nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos, para que se blanquee la cosa”.

Ambos cantantes han sido comparados por su estilo musical y tesitura en la voz (Foto: Instagram)

En el mismo diálogo con Ventaneando, Castro comentó su reciente presentación en el Domo Care, en Monterrey, donde el artista Edén Muñoz participó como invitado. Mostró entusiasmo por la posibilidad de colaborar con músicos más jóvenes y pertenecientes a géneros diversos, citando también la próxima versión de “Por amarte así” por parte de Natanael Cano.

Entre bromas, Castro añadió que, si no se materializara el dueto, estaría dispuesto a cantar en la boda de Luis Miguel con Paloma Cuevas: “Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda”.

Cristian y Luismi: una historia de comparaciones y rivalidad

La relación entre Cristian Castro y Luis Miguel ha estado marcada por episodios de rivalidad, distanciamiento y admiración mutua a lo largo de más de tres décadas. El origen de la tensión entre ambos se remonta a los años 90, cuando Cristian Castro comenzó a destacar en la música latinoamericana y la prensa los situó como competidores directos.

Cristian Castro descarta rivalidades y enfatiza que busca una cooperación artística con Luis Miguel pese a comparaciones

Luis Miguel, ya consolidado como figura internacional, habría sentido celos profesionales ante el ascenso de Castro, según retrata la serie biográfica de Netflix sobre el propio Luis Miguel.

Uno de los momentos clave en esta historia fue el vínculo sentimental con Daisy Fuentes. Castro ha relatado en entrevistas que la distancia definitiva se produjo porque ambos estuvieron relacionados con la conductora y modelo.

A pesar de este desencuentro, Cristian Castro ha reiterado en diversas ocasiones su respeto y admiración por Luis Miguel, llegando a considerarlo un referente y manifestando su deseo de reconciliación y colaboración musical.

En los últimos años, Castro ha sido abierto sobre su deseo de colaborar con Luis Miguel. En 2026, reveló que ahora posee el número personal del “Sol de México” y expresó públicamente su intención de grabar un dueto, calificándolo como un “sueño para los fans”.

Cristian Castro aparece en la serie de Luis Miguel Crédito: Tiktok @israelhernandezvidal7

A pesar de la frialdad de Luis Miguel en algunos encuentros recientes —como cuando Castro asistió a un concierto suyo y no fue saludado—, Cristian mantiene la esperanza de que ambos puedan unir fuerzas en el escenario.

Castro ha declarado que, aunque percibe falta de cercanía por parte de Luis Miguel, su admiración se mantiene intacta y considera que la unión entre los grandes exponentes de la balada fortalecería el género.

Frente a la representación de su persona en la serie de Netflix, donde aparece un personaje inspirado en él, Castro ha señalado cierta incomodidad, pero insiste en que no hay resentimiento y aboga por la fraternidad entre colegas.