Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1739 domingo 22 de marzo: premio mayor y números ganadores

Estos son los números que resultaron ganadores del Sorteo Zodiaco 1739 del domingo 22 de marzo de 2026. (Lotería Nacional)

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto de este domingo 22 de marzo de 2026, rinde homenaje al “Aniversario de la Expropiación Petrolera”, un evento histórico que reafirmó la soberanía permanente del Estado mexicano sobre sus recursos naturales, al consolidar el control nacional de la industria petrolera en 1938.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Los números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 22 de marzo

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Tauro 6578

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 1561

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Escorpión 9125

Premio de 176 mil pesos: Cáncer 0946

Premio de 176 mil pesos: Géminis 7925

Premio de 88 mil pesos: Capricornio 4770

Premio de 88 mil pesos: Capricornio 6294

Premio de 61 mil 600 pesos: Cáncer 6892

Premio de 61 mil 600 pesos: Tauro 3905

Premio de 52 mil 800 pesos: Cáncer 1435

Premio de 52 mil 800 pesos: Géminis 2772

Premio de 44 mil pesos: Sagitario 0895

Premio de 44 mil pesos: Géminis 7315

Premio de 44 mil pesos: Virgo 0354

Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 0360

Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 1974

Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 2746

Premio de 26 mil 400 pesos: Sagitario 7284

Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 5310

Premio de 26 mil 400 pesos: Capricornio 9770

Premio de 26 mil 400 pesos: Virgo 3676

Reintegros: 8, Tauro.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.