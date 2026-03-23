México

Nuevo derrame en Dos Bocas: Pemex confirma el tercer incidente en menos de un mes en torno a la refinería Olmeca

Personal técnico y autoridades ambientales realizan recorridos y labores de limpieza en áreas cercanas al complejo petrolero

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Pemex confirmó un nuevo derrame
Pemex confirmó un nuevo derrame en la refinería Olmeca, Dos Bocas, y desplegó un operativo interinstitucional para contener y limpiar la zona afectada. REUTERS/Luis Manuel López

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este domingo la detección de un nuevo derrame de hidrocarburos en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Con este hecho, suman tres incidentes recientes relacionados con instalaciones o zonas vinculadas a la petrolera en menos de un mes, luego de un derrame previo en costas del Golfo de México y de un incendio ocurrido días atrás en el mismo complejo.

De acuerdo con la empresa, el hallazgo de residuos de hidrocarburos activó un operativo de atención interinstitucional en el que participan autoridades federales, estatales y personal técnico especializado.

Las labores se concentran en la supervisión de áreas cercanas al complejo y en acciones de contención para evitar la dispersión del contaminante hacia cuerpos de agua cercanos.

Derrame de hidrocarburos en Dos Bocas activa operativo ambiental

Pemex informó que la presencia de hidrocarburos fue detectada en zonas próximas a la refinería, lo que derivó en el despliegue de trabajos coordinados con dependencias como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Autoridades federales y estatales coordinan
Autoridades federales y estatales coordinan labores de supervisión tras el derrame detectado en Dos Bocas, Tabasco. REUTERS/Luis Manuel Lopez

En un comunicado, la empresa señaló: “El gobierno de México mantiene un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco”.

Como parte de estas acciones, personal técnico realizó recorridos de supervisión en el muelle y en la zona de playa cercana a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas, donde se localizaron residuos relacionados con el derrame.

Acciones de contención y limpieza tras el nuevo incidente

Las autoridades indicaron que se implementaron medidas inmediatas para controlar el impacto ambiental.

Pemex y otras dependencias continúan
Pemex y otras dependencias continúan de contención y limpieza por presencia de hidrocarburo en Dos Bocas, Tabasco.

Entre ellas se encuentran la instalación de barreras de contención y el uso de materiales especializados para absorber el crudo en el agua.

Además, Pemex reportó que hasta el momento se han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con hidrocarburo durante las labores iniciales de limpieza y recuperación.

Las inspecciones también incluyeron la verificación de trabajos en la dársena y en zonas con conexión a cuerpos de agua, con el objetivo de reducir el riesgo de expansión del contaminante.

Río Seco y laguna Mecoacán bajo monitoreo por posible dispersión

Parte de las acciones se extendieron al río Seco, a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso, donde se instalaron barreras de contención para evitar que el hidrocarburo avance hacia la laguna Mecoacán, considerada un ecosistema relevante en la región.

En esa zona, equipos técnicos emplean cordones oleofílicos para absorber residuos de petróleo en la superficie del agua, mientras continúan los trabajos de monitoreo ambiental.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene recorridos de inspección para verificar el cumplimiento de la normativa durante las tareas de atención al derrame.

Contexto: dos incidentes previos elevan la atención en la zona

El nuevo derrame ocurre en un periodo marcado por otros eventos recientes vinculados al sector petrolero en la región.

Un video captado por cámaras de la ASIPONA reveló cómo se originó el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, (X/@azucenau)

En las últimas semanas se reportaron manchas de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, además de un incendio registrado el 17 de marzo en el exterior de la refinería Olmeca, que dejó cinco personas fallecidas y es investigado por autoridades federales.

Estos episodios han incrementado el seguimiento de autoridades ambientales y energéticas, debido a los posibles impactos acumulativos en ecosistemas costeros y comunidades dedicadas a la pesca.

Autoridades ambientales investigan causas y seguimiento del caso

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que realizará una inspección en sitio y solicitó a Pemex elaborar una Investigación de Causa Raíz para determinar el origen del incidente y evaluar las medidas correctivas.

Autoridades federales y estatales coordinan
Autoridades federales y estatales coordinan labores de contención y limpieza tras el derrame en la refinería Olmeca. REUTERS/Luis Manuel López

Por su parte, el Gobierno de México indicó que se mantendrá el monitoreo permanente para asegurar la contención total del derrame y reducir riesgos para los ecosistemas marinos y las poblaciones cercanas.

Las labores de limpieza y evaluación ambiental continuarán hasta lograr la remediación del área afectada, según informaron las autoridades involucradas.

Daños ambientales y efectos reportados tras el derrame:

  • Presencia de residuos de hidrocarburos en zonas cercanas al muelle, playas y áreas conectadas a cuerpos de agua en Dos Bocas.
  • Contaminación en puntos del río Seco, donde se desplegaron barreras para evitar la dispersión hacia la laguna Mecoacán.
  • Recolección inicial de alrededor de 240 kilogramos de material contaminado con crudo durante las primeras labores de limpieza.
  • Riesgo de afectaciones a ecosistemas costeros y marinos de la región, que permanecen bajo monitoreo ambiental.
  • Posible impacto en comunidades pesqueras locales mientras continúan las tareas de contención y evaluación del daño.

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