Noche de museos: así puedes asistir al homenaje a Juan Gabriel y José José en CDMX

La Noche de Museos es una iniciativa que extiende el horario de museos y espacios culturales de la Ciudad de México el último miércoles de cada mes, ofreciendo actividades especiales y acceso gratuito o a bajo costo en distintos recintos.
En la edición de marzo de 2026, el Museo Yancuic será sede de un concierto homenaje a Juan Gabriel y José José.
El evento contará con la banda Morfeo, que interpretará temas populares de ambos artistas en una noche dirigida a los aficionados a la música mexicana.
- Fecha y horario: miércoles 25 de marzo de 2026, a las 17:00 horas.
- Duración: aproximadamente dos horas.
- Entrada: libre, con cupo limitado a 280 personas. Se recomienda llegar antes para asegurar lugar.
Localización y cómo llegar
- Museo Yancuic
- Dirección: Ermita Iztapalapa 2325, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
- Transporte: El museo se ubica cerca de la estación del Metro Constitución de 1917 (Línea 8). Desde ahí, se puede caminar unos minutos o tomar transporte público hacia Ermita Iztapalapa.
Precios
La entrada al homenaje es gratuita, pero el acceso está sujeto a la capacidad del recinto.
Otras actividades de la noche de museos
- Música Electrónica en Centro Cultural Futurama
- Dónde: Cda. de Otavalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero
- Hora: 18:00 horas
- Aforo: 150 personas
- Cómo llegar: Metro Lindavista, caminata corta
- Descripción: Presentación de ALUX KAAN con fusión de beats electrónicos y sonidos del mundo. Entrada libre.
- Listening Party: Fania Records en Museo del Estanquillo
- Dónde: Isabel La Católica 26, Centro Histórico
- Hora: 19:00 horas
- Aforo: 100 personas
- Cómo llegar: Metro Allende o Isabel la Católica
- Descripción: Fiesta musical sobre la historia de Fania Records, visita guiada a exposición de Enrique Guzmán y talleres. Costo $290 para la listening party, otras actividades gratuitas.
- Expo “Archivos del afecto” en Museo Nacional de las Culturas del Mundo
- Dónde: Moneda 13, Centro Histórico
- Hora: 18:00 horas
- Aforo: 180 personas
- Cómo llegar: Metro Zócalo-Tenochtitlan
- Descripción: Inauguración de exposición sobre migración japonesa a México. Entrada libre.
- Bolero en pluma de mujer en Museo del Telégrafo
- Dónde: Eje Central Lázaro Cárdenas 33, Centro Histórico
- Hora: 19:00 horas
- Aforo: 80 personas
- Cómo llegar: Metro Bellas Artes
- Descripción: Concierto homenaje a compositoras de México y Cuba con la voz de Itzel Escobar. Entrada libre.
- Obra de teatro “Las Bodas” en Centro Cultural Jaime Torres Bodet
- Dónde: Wilfrido Massieu s/n, Zacatenco, Gustavo A. Madero
- Hora: 17:00 horas
- Aforo: 250 personas
- Cómo llegar: Metro Politécnico, caminata corta
- Descripción: Presentación teatral especial en el marco de Noche de Museos. Entrada libre.
- Concierto “Las mujeres de la ópera” en FARO Azcapotzalco
- Dónde: Cultura Nte., El Rosario, Azcapotzalco
- Hora: 17:00 horas
- Aforo: 60 personas
- Cómo llegar: Metro El Rosario
- Descripción: Ensamble vocal Ítaca de la ESM. Entrada libre.
- Noche de color y versos en Museo Nacional del Virreinato
- Dónde: Plaza Hidalgo 99, Centro, Tepotzotlán, Estado de México
- Hora: 18:00 horas
- Aforo: 120 personas
- Cómo llegar: Tren Suburbano a Cuautitlán y luego autobús a Tepotzotlán
- Descripción: Salón literario para celebrar poesía femenina del siglo XIX. Entrada libre.
- Concierto de blues y taller en Museo de Historia Natural
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