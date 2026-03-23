Noche de museos: así puedes asistir al homenaje a Juan Gabriel y José José en CDMX

Juan Gabriel. (Cinemex)

La Noche de Museos es una iniciativa que extiende el horario de museos y espacios culturales de la Ciudad de México el último miércoles de cada mes, ofreciendo actividades especiales y acceso gratuito o a bajo costo en distintos recintos.

En la edición de marzo de 2026, el Museo Yancuic será sede de un concierto homenaje a Juan Gabriel y José José.

El evento contará con la banda Morfeo, que interpretará temas populares de ambos artistas en una noche dirigida a los aficionados a la música mexicana.

Fecha y horario: miércoles 25 de marzo de 2026, a las 17:00 horas.

Duración: aproximadamente dos horas.

Entrada: libre, con cupo limitado a 280 personas. Se recomienda llegar antes para asegurar lugar.

Localización y cómo llegar

Museo Yancuic

Dirección: Ermita Iztapalapa 2325, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Transporte: El museo se ubica cerca de la estación del Metro Constitución de 1917 (Línea 8). Desde ahí, se puede caminar unos minutos o tomar transporte público hacia Ermita Iztapalapa.

El Museo Yancuic invita a la Noche de Museos el 25 de marzo de 2026 a las 17 horas para disfrutar de "Morfeo: Homenaje a José José y Juan Gabriel", un concierto gratuito con capacidad para 280 personas. (Captura de pantalla/Noche de Museos)

Precios

La entrada al homenaje es gratuita, pero el acceso está sujeto a la capacidad del recinto.

Otras actividades de la noche de museos

Música Electrónica en Centro Cultural Futurama Dónde : Cda. de Otavalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero Hora : 18:00 horas Aforo : 150 personas Cómo llegar : Metro Lindavista, caminata corta Descripción : Presentación de ALUX KAAN con fusión de beats electrónicos y sonidos del mundo. Entrada libre.

Listening Party: Fania Records en Museo del Estanquillo Dónde : Isabel La Católica 26, Centro Histórico Hora : 19:00 horas Aforo : 100 personas Cómo llegar : Metro Allende o Isabel la Católica Descripción : Fiesta musical sobre la historia de Fania Records, visita guiada a exposición de Enrique Guzmán y talleres. Costo $290 para la listening party, otras actividades gratuitas.



(Captura de pantalla Museo del Estanquillo)

Expo “Archivos del afecto” en Museo Nacional de las Culturas del Mundo Dónde : Moneda 13, Centro Histórico Hora : 18:00 horas Aforo : 180 personas Cómo llegar : Metro Zócalo-Tenochtitlan Descripción : Inauguración de exposición sobre migración japonesa a México. Entrada libre.

Bolero en pluma de mujer en Museo del Telégrafo Dónde : Eje Central Lázaro Cárdenas 33, Centro Histórico Hora : 19:00 horas Aforo : 80 personas Cómo llegar : Metro Bellas Artes Descripción : Concierto homenaje a compositoras de México y Cuba con la voz de Itzel Escobar. Entrada libre.

Obra de teatro “Las Bodas” en Centro Cultural Jaime Torres Bodet Dónde : Wilfrido Massieu s/n, Zacatenco, Gustavo A. Madero Hora : 17:00 horas Aforo : 250 personas Cómo llegar : Metro Politécnico, caminata corta Descripción : Presentación teatral especial en el marco de Noche de Museos. Entrada libre.

Concierto “Las mujeres de la ópera” en FARO Azcapotzalco Dónde : Cultura Nte., El Rosario, Azcapotzalco Hora : 17:00 horas Aforo : 60 personas Cómo llegar : Metro El Rosario Descripción : Ensamble vocal Ítaca de la ESM. Entrada libre.



El cartel promociona una Tertulia Literaria de poesía femenina del siglo XIX en el Museo Panteón de San Fernando como parte de la Noche de Museos en la Ciudad de México. (Captura de pantalla/Noche de Museos)

Noche de color y versos en Museo Nacional del Virreinato Dónde : Plaza Hidalgo 99, Centro, Tepotzotlán, Estado de México Hora : 18:00 horas Aforo : 120 personas Cómo llegar : Tren Suburbano a Cuautitlán y luego autobús a Tepotzotlán Descripción : Salón literario para celebrar poesía femenina del siglo XIX. Entrada libre.

Concierto de blues y taller en Museo de Historia Natural

El cartel promociona "Las Bodas" de Luisa Josefina Hernández, una obra presentada por "Teatro en la Noche de Museos" con dos actores en escena. (Captura de pantalla/Noche de Museos)

Un cartel de la Noche de Museos anuncia el evento en Casa Jaime Sabines el 25 de marzo de 2026, destacando un homenaje a Elena Poniatowska, charlas literarias y talleres. (Captura de pantalla/Noche de Museos)

Póster promocional para la Noche de Versos y Color, un evento cultural en el Museo Nacional del Virreinato que celebra la poesía y el arte virreinal. (Captura de pantalla/Noche de Museos)



