México

Mujer señala a Alfonso Waithsman, ‘maquillista de las estrellas’, por agresión e intimidación: “Actitud peligrosa”

Las imágenes difundidas en TikTok exhiben al famoso maquillador a bordo de una lujosa camioneta, desatando polémica y llamadas a la reflexión sobre la conducta de celebridades en espacios públicos

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Reconocido por su trabajo con
Reconocido por su trabajo con celebridades como Angélica Rivera, Thalía y Galilea Montijo, Waithsman también se ha desempeñado como juez en 'La Más Draga' y colaborador en 'Hoy' (Foto: Instagram/@waithsman)

Alfonso Waithsman, maquillador de celebridades, fue acusado de agresiones hacia una mujer en la calle Suderman de la Ciudad de México. El episodio fue documentado en video y difundido en redes sociales, donde se observa al estilista en actitud desafiante dentro de un vehículo de lujo.

Este suceso no solo ha generado discusión digital, sino que se suma a la escrutinio público que acompaña a figuras del entretenimiento cuando sus acciones quedan expuestas en plataformas digitales.

Supuestas agresiones verbales e intimidación vial

En las imágenes divulgadas por la usuaria de TikTok @yanmc777, Alfonso Waithsman —cuyo nombre real es Fermín Alfonso Aguilar González— aparece a bordo de una camioneta Suburban negra.

La denunciante afirmó que el maquillador “me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme” y que, tras notar que lo grababan, “intentó fingir que no hacía nada y antes de que yo me retirara él cerró su ‘espectáculo’ con una señal obscena”.

Alfonso Waithsman, maquillador de celebridades,
Alfonso Waithsman, maquillador de celebridades, enfrenta acusaciones de agresión tras un altercado vial en la Ciudad de México (Captura YouTube: La Más Draga)

Hago pública la actitud agresiva y peligrosa del estilista Alfonso Waithsman el día de hoy en la calle de Suderman, casi esquina con Masaryk. Sin motivo alguno, me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme. No conforme con el riesgo físico, me insultó con palabras sumamente ofensivas. Al darse cuenta de que lo estaba grabando intentó fingir que no hacía nada y antes de que yo me retirara él cerró su ‘espectáculo’ con una señal obscena”.

La agredida denunció haber recibido insultos y sentirse en peligro físico por la actitud del estilista, quien, hasta el momento, no ha fijado postura pública sobre el caso.

La mujer también dejó un mensaje en la red social dirigido a figuras públicas: “Es inaceptable que figuras públicas se sientan con el derecho de amedrentar a los ciudadanos solo por conducir un vehículo de lujo. ¡La educación y la seguridad vial no son opcionales!” expresó en la publicación, reclamando el uso del “poder” y los “autos de lujo” como argumentos de intimidación.

La trayectoria del maquillista de las famosas

Alfonso Waithsman es originario de Guadalajara, Jalisco. Inició su carrera profesional en una estética local antes de especializarse en maquillaje para cine, fotografía, televisión y teatro en Barcelona, España.

Ha trabajado con personalidades como Galilea Montijo, Thalía, Belinda, Verónica Castro, Aislinn Derbez, Eva Longoria y Angélica Rivera, esta última ex primera dama de México. Su labor con Rivera lo llevó a integrarse a la comitiva presidencial en viajes internacionales, hecho que desató polémica pública en 2016.

Hasta el momento del reporte,
Hasta el momento del reporte, el estilista mantiene actividad en sus redes enfocada en contenido de maquillaje y tutoriales, sin aludir a la acusación viralizada (Crédito: X @LineaTabasco)

Considerado “el maquillador de las estrellas” en la industria del entretenimiento nacional, Waithsman también fue juez en el programa “La Más Draga: Solo Las Más” y forma parte de la sección de imagen en el programa matutino “Hoy”. Además, administra un canal de YouTube en el que comparte tutoriales y entrevistas, lo que le permite mantener presencia constante en medios digitales.

Hasta la emisión de este reporte, Alfonso Waithsman se ha limitado a compartir contenido habitual sobre maquillaje en sus redes sociales, sin emitir declaraciones relacionadas con la acusación viralizada en TikTok.

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