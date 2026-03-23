Familia de diputado priista habría comercializado agua con concesiones de uso agrícola, revela Conagua

Foto: Facebook / Mario Calzada

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que la familia del diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada Mercado, está involucrada en la posesión de concesiones de agua para uso agrícola que en realidad es utilizada para otros fines.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que la familia del legislador concentra 628 mil metros cúbicos en 5 títulos en el estado de Querétaro.

Pese a que se trata de concesiones para el riego de campos, al llevar a cabo una revisión en el marco de la nueva ley de aguas, la Conagua detectó que un pozo agrícola y pecuario se destinaba a comercializar agua en pipas.

Además, se detectó que otro título agrícola se usa para un Club de Polo y un desarrollo inmobiliario donde no se pagan derechos de agua. Al respecto, Morales López destacó que el centro, llamado “El Marqués”, cuenta con sky acuático y áreas verdes de grandes extensiones de terreno.

Sheinbaum destaca que con esta concesiones no se pagaba el agua

Foto: Conferencia matutina

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la posesión de estas concesiones en Querétaro por parte de la familia del diputado priista implican que no pagaban por el agua debido a la producción de alimentos, ya que así lo establece la ley.

“Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua, bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaron”, comentó la mandataria federal.

Las revisiones realizadas por las autoridades permitió identificar que las concesiones de la familia del legislador no eran usadas con los fines que tenía establecidos, sino que en realidad era comercializada y utilizada en un predio privado.

*Información en desarrollo...