México

Estas son las mujeres mexicanas por las que la bandera debe izarse a toda asta

El marco legal establece jornadas designadas en las que instituciones deben colocar la enseña nacional para recordar conmemorar la historia

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La Ley sobre el Escudo,
La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece lineamientos para el izamiento de la Bandera Nacional en honor a las mujeres. Crédito: Cuartoscuro

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que la Bandera Nacional debe izarse a toda asta en fechas conmemorativas específicas en los edificios y lugares indicados en el artículo 15.

Sin embargo, gracias a una reforma aprobada en el Senado en junio del 2025, se establecieron días específicos para conmemorar a las mujeres de la historia nacional.

Entre las fechas obligatorias para izar la bandera a toda asta en honor a las mujeres figuran el 30 de enero por el natalicio de Elvia Carrillo Puerto, el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el nacimiento de Matilde Montoya el 22 del tercer mes del año, así como por el cumpleaños de Getrudis Bocanegra y de Josefa Ortiz el 11 y el 19 de abril respectivamente.

El 14 de septiembre la
El 14 de septiembre la bandera ondea por la incorporación de Chiapas al Pacto Federal y por el Día de las Forjadoras Anónimas de la República. (AP Foto/Claudia Rosel)

También se dispone izar la bandera el 2 de junio por el nacimiento de Hermila Galindo Acosta (1886), el 7 de junio por el de Dolores Jiménez y Muro (1848), el 11 de julio para la conmemoración de Tecuichpo Ixcaxochitzin, la cihuapilli mexica, y el 5 de septiembre, fecha del Día de las mujeres indígenas y de Xiuhtzatzin, gobernante de Tula, el 14 de septiembre, cuando se recuerda la incorporación de Chiapas al Pacto Federal en 1824 y el Día de las Forjadoras Anónimas de la República.

El 17 de octubre conmemora el reconocimiento del derecho de las mexicanas de votar y ser votadas a nivel federal en México. El aniversario del nacimiento de Carmen Serdán (1873) se marca el 11 de noviembre, mientras que el 12 de noviembre está reservado para recordar el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz (1651).

Mujeres por las que debe izarse la bandera nacional a media asta

Las fechas oficiales para izar
Las fechas oficiales para izar la bandera a media asta incluyen el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. (Ilustración: Jesús Avilés)

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que el lábaro patrio debe izarse a media asta en fechas específicas para conmemorar a mujeres destacadas, y en el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Entre las fechas señaladas figuran el 2 de enero por la muerte de Margarita Maza (1871), el 14 de febrero por los decesos de Vicente Guerrero (1831) y Agustina Ramírez (1879), el 17 de abril por Sor Juana Inés de la Cruz (1695) y el 21 de agosto por Leona Vicario (1842) y Carmen Serdán (1948), conforme a las disposiciones vigentes.

También se incluyen aniversarios como el de Josefa Ortiz (2 de marzo de 1829), Elvia Carrillo Puerto (18 de abril de 1965), Juana Belén Gutiérrez (13 de julio de 1942) y María Refugio “Cuca” García (16 de julio de 1973), así como los correspondientes a Sara Pérez Romero (31 de julio de 1952), Laureana Wright (22 de septiembre de 1896), Gertrudis Bocanegra (11 de octubre de 1817), Dolores Jiménez y Muro (15 de octubre de 1925), Elena Arizmendi (3 de noviembre de 1949) y Rita Cetina Gutiérrez (11 de octubre de 1908).

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