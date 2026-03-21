¿A qué refiere el Borrado de mujeres? Término controversial que divide al feminismo

Las mujeres han sido borradas de la historia universal y eso no es ninguna noticia para nadie: siempre fueron hombres los que gobiernan, dirigen, inventan, curan, logran o descubren. (Freepik)

En el feminismo existe un término que ha ocasionado debate y discusión dentro del propio movimiento. Se trata de la expresión “borrado de mujeres”, que recientemente ha sido utilizado para hacer referencia a una supuesta desaparición u omisión de las mujeres en términos legales y políticos.

Diversas organizaciones, colectivos y activistas feministas han denunciado que la eliminación del “sexo” como categoría jurídica borra a las mujeres al invisibilizar su presencia por el simple hecho de no nombrarlas, y en su lugar, nombrar a un género.

El reconocimiento de las identidades de género y no solo de sexos biológicos, como el caso de las personas transgéneros (cuya identidad no coincide con su sexo asignado al nacer) ha fomentado esta idea del borrado de mujeres, sin embargo, el término que históricamente ha sido utilizado dentro del feminismo como “borrado de mujeres”, tiene un significado totalmente distinto.

El histórico borrado de mujeres

Las mujeres han sido borradas de la historia universal y eso no es ninguna noticia para nadie: siempre fueron hombres los que gobiernan, dirigen, inventan, curan, logran o descubren.

El papel de las mujeres ha quedado relegado a la de acompañantes, musas, cuidadoras, madres, sin que sean consideradas como sujetos de derecho con participación política.

En la historia del feminismo, ese ha sido el significado del borrado de mujeres: los casos en los que incluso sus trabajos de investigación científica o social (o de cualquier índole) eran firmados por hombres porque de otro modo no eran reconocidos.

Sin embargo, en tiempos recientes, surgieron otro tipo de discusiones que dejaban de lado el binarismo como única expresión de identidad, y surgían expresiones más allá de ser hombre o mujer. El caso de las personas transgénero es el más citado en este sentido.

Es entonces cuando comienza a considerarse que dejar de nombrar “mujeres” para nombrar “géneros” es también una forma de borrado de mujeres.

Virginia Woolf, una de las teóricas feministas más importantes.

¿Qué significa ser cisgénero?

Una parte de esta discusión se centra en el término cisgénero, el cual describe a las personas cuya identidad de género coincide con su sexo asignado al nacer.

De una forma muy simple, esto significa que una mujer que cuando nace tiene vulva y al crecer y comenzar a formar su identidad, esta coincide con lo que definimos “mujer”, entonces podría definirse como cisgénero.

Por el contrario, si al crecer comienza a notar que no coincide con lo que le dijeron “debe ser una mujer”, entonces no es cisgénero y comienza a buscar algo que la identifique. Por ejemplo, hombre transgénero o no binaria.

El concepto surge a partir de que las personas dejan de identificarse con uno de los dos géneros existentes, y comienzan a construirse distintas expresiones. No es una regla genérica y contempla que cada persona tiene una forma de expresión e identidad.

¿Qué se entiende ahora por “borrado de mujeres”?

Luego de que comenzó a cuestionarse por qué solo se reconocía al hombre y a la mujer, surgieron propuestas para incluir nuevas expresiones de identidad dentro de los marcos sociales, legales y políticos.

Lo de “nuevas” es solo una expresión, porque han existido desde siempre, sin embargo, han sido poco reconocidas, discriminadas y olvidadas.

Entonces, por ejemplo, comenzó a hablarse de eliminar categorías “femeninas”. El caso del deporte ha sido uno de los más mediáticos en este sentido.

Existen iniciativas que buscan dejar de llamar deporte femenino a un espacio en donde participen solo mujeres cisgénero, y considera también la participación de otras expresiones como las mujeres trans, sin embargo, esto ha movilizado a activistas que lo consideran una agresión y violencia hacia las mujeres.

“Mujeres y hombres tienen diferencias anatómicas que producen una ventaja para los varones (entendido el término en sentido estrictamente biológico). La mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, el mayor tamaño y altura promedio no desaparecen tras años de hormonación", se lee en el portal web de la asociación española Contra el borrado de las mujeres.

Es así como se considera una forma de violencia hacia las mujeres cisgénero, y se denuncia que este tipo de acciones las elimina del mapa y atenta contra los avances en reconocimiento de derechos hacia las mujeres.

El movimiento contra el “borrado de mujeres” tiene una fuerza y representación importante en México. (Facebook)

Se trata de una discusión que tiene grandes vertientes y aristas y que genera debates fuertes entre las distintas corrientes del feminismo. Sin embargo, el movimiento contra el “borrado de mujeres” tiene una fuerza y representación importante en México.

Por ejemplo, este sábado 21 de marzo de 2026, a las 11 horas, se realizó la IV Marcha contra el Borrado de las Mujeres en la Ciudad de México. El recorrido fue del Monumento a la Revolución a la Antimonumenta contra el feminicidio.

La convocatoria estuvo dirigida a mujeres y niñas, con el objetivo de “combatir todas las formas de violencia que viven día a día cada una de ellas, incluyendo prostitución, vientres de alquiler, violencia vicaria e infancias trans”.