De “La Barbie” a Juan Carlos Valencia González: capos con doble nacionalidad al frente del narco mexicano

La presencia de capos con doble nacionalidad ha marcado la evolución del narcotráfico en México. (Cuartoscuro/DEA)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo marcó el fin de una de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, sino que abrió una nueva etapa en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora bajo el liderazgo de Juan Carlos Valencia González, su hijastro y ciudadano estadounidense.

El relevo, que ha sido documentado por The Wall Street Journal, no solo redefine el equilibrio interno del cártel, sino que vuelve a colocar en el centro un fenómeno recurrente en el crimen organizado: el de los capos con doble nacionalidad que han logrado escalar hasta la cúpula de estas organizaciones.

Aunque no es un caso aislado, el perfil de Valencia González refleja una constante en la historia reciente del narcotráfico. Figuras como Juan García Ábrego, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, Juan Gerardo Treviño Chávez y Rubén Oseguera González han ocupado posiciones clave en distintos momentos, consolidando estructuras criminales con alcance transfronterizo.

Juan García Ábrego: el pionero binacional del Cártel del Golfo

Imagen de Juan García Ábrego, quien fue detenido en 1996. (FBI)

Juan García Ábrego (13 de septiembre de 1944, condado de Cameron, Texas) fue uno de los primeros capos en aprovechar su doble nacionalidad para construir un imperio criminal transfronterizo.

Proveniente de una familia de agricultores y contrabandistas, heredó de su tío, Juan Nepomuceno Guerra, una red de tráfico que pasó del contrabando de alcohol al de cocaína, con contactos en Colombia y EEUU.

Además, la nacionalidad de García Ábrego estuvo marcada por la controversia de sus registros civiles. Aunque nació en el condado de Cameron, Texas, donde obtuvo el certificado de nacimiento estadounidense número 100741-ND, folio 59895, en su fe bautismal figuraba un nacimiento en México. No fue sino hasta 1993 que el Departamento de Salud de Texas notificó la existencia de un acta de nacimiento mexicana a su nombre. Este doble registro fue determinante: al momento de su captura y extradición, las autoridades lo consideraron legalmente ciudadano estadounidense, facilitando su entrega.

Fue bajo su mando que el Cártel del Golfo (CDG) se consolidó como la primera organización mexicana dedicada al tráfico de drogas a gran escala, sumando mariguana y después cocaína a su “inventario”.

El 9 de marzo de 1995, García Ábrego se convirtió en el primer narcotraficante mexicano en ingresar a la lista de los 10 más buscados del FBI.

Su presencia en el listado fue breve: fue capturado en Monterrey el 14 de enero de 1996 y extraditado de inmediato a Estados Unidos. En ese país fue juzgado por 22 cargos, incluyendo lavado de dinero y tráfico de drogas, y condenado el 31 de enero de 1997 a 11 cadenas perpetuas. Actualmente sigue recluido en el USP Hazelton, en Virginia.

Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”: el texano que impuso su ley con los Beltrán Leyva

"La Barbie" fue detenido en agosto de 2010 por la Policía Federal. (CUARTOSCURO)

Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie (nacido en Laredo, Texas, el 11 de agosto de 1973), es uno de los capos más notorios con doble nacionalidad. Apodado así en la secundaria por su piel blanca, cabello rubio y ojos claros, fue jugador de futbol americano y comenzó a delinquir en Texas, donde su primer arresto fue a los 19 años por homicidio por negligencia criminal. Pronto empezó a traficar marihuana y huyó a México para evitar la cárcel.

En México, se integró rápidamente a los hermanos Beltrán Leyva, ascendiendo gracias a su capacidad para reclutar policías y militares y su amistad con Arturo Beltrán Leyva (“El Barbas”).

Dirigió el brazo armado Los Negros y, tras la muerte de Arturo en 2009, disputó el control del cártel contra Héctor Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, en una guerra interna que dejó más de 150 muertos y popularizó tácticas de extrema violencia como la tortura grabada en video y la decapitación.

La Barbie disputó plazas como Nuevo Laredo y Acapulco, enfrentándose a Los Zetas, y fue pieza clave en las luchas por los cruces fronterizos y el puerto de Acapulco.

Fue arrestado por la Policía Federal el 30 de agosto de 2010 en una casa cerca de la Ciudad de México. En 2015, fue extraditado a EEUU junto a otros capos de alto perfil, y en 2018 recibió una condena de 49 años y un mes de prisión, más una multa de 192 millones de dólares, por cargos de asesinato, narcotráfico y lavado de dinero.

A finales de 2022, dejó de figurar bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de EEUU, oficialmente por razones de seguridad o privacidad. En la cultura popular, su vida ha inspirado la serie “El Chapo” y proyectos cinematográficos como “American Drug Lord”. Además, en 2012, envió una carta a la prensa mexicana donde denunció nexos de funcionarios públicos con el narco y acusó al expresidente Felipe Calderón de intentar pactar con los cárteles.

Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”: el heredero de los Treviño Morales

Treviño Chávez fue detenido y extraditado a EEUU en marzo de 2022. (Archivo)

Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo (Laredo, Texas, agosto de 1982), es hijo de padres mexicanos y sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” y Omar Treviño Morales “El Z-42”, antiguos jefes de Los Zetas.

Su madre, Juana Chávez, tenía doble nacionalidad. Tras la caída de sus tíos, consolidó su poder a partir de fracturas internas y escisiones, fundando el Cártel del Noreste.

Bajo su mando, el Cártel del Noreste se expandió, liderando el brazo armado La Tropa del Infierno y convirtiéndose en uno de los principales generadores de violencia en el noreste de México y la frontera con EEUU.

Treviño Chávez fue considerado objetivo prioritario por los gobiernos de ambos países y se le atribuye la intensificación de las disputas territoriales en Monterrey y Zacatecas, enfrentando a grupos afines al Cártel del Golfo. Su hermano, Juan Francisco “Kiko” Treviño Chávez, también fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Treviño Chávez fue capturado en 2022 y extraditado a EEUU, donde enfrenta cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Rubén Oseguera González “El Menchito”: el narcopríncipe del CJNG

El Menchito (Foto: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL /CUARTOSCURO)

Rubén Oseguera González, alias El Menchito (San Francisco, California, 14 de febrero de 1990), es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Rosalinda González Valencia.

Desde joven fue integrado al CJNG, donde llegó a ser el segundo al mando y uno de los operadores más importantes. Durante muchos años, fue considerado el heredero natural de “El Mencho”.

El Menchito fue responsable de coordinar operaciones internacionales de tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible y la gestión de grupos de sicarios. Encabezó la protección territorial del cártel en Jalisco y Colima y supervisó operaciones financieras y ventas de gasolina robada.

Fue arrestado y liberado varias veces en México entre 2014 y 2015, pero su detención definitiva se dio el 23 de junio de 2015 en Zapopan, Jalisco, junto con su cuñado Julio Alberto Rodríguez Castillo, en un operativo que no registró disparos y donde se le aseguraron armas personalizadas y dinero en efectivo.

Su extradición a EEUU se concretó el 21 de febrero de 2020. El 7 de marzo de 2025, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico y otros cargos relacionados. Cumple condena en la prisión federal USP Florence High. Su caída reforzó el papel de “El 03” en la sucesión interna del cártel.

Juan Carlos Valencia González: el hijastro heredero del CJNG

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, “El Pelón” o “R3” (California, 1984), es hijo de Rosalinda González Valencia y Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio.

Tras la muerte de “El Mencho”, Valencia González asumió el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, según documenta The Wall Street Journal.

Su historial incluye el liderazgo de los Grupos Élite del CJNG, células armadas responsables de la expansión territorial y de enfrentamientos con cárteles rivales como el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana. Ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de secuestros, asesinatos y operaciones de alto impacto. Es conocido por su perfil extremadamente discreto, al grado de que solo existe una fotografía pública suya.

La nacionalidad estadounidense de Valencia González complicará su persecución judicial. De acuerdo con The Wall Street Journal, las agencias de inteligencia de EEUU requieren autorizaciones especiales para investigarlo, y las restricciones legales dificultan su extradición o vigilancia directa. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Valencia González es visto como pieza clave para evitar una guerra interna tras la caída de “El Mencho”, y su liderazgo encarna el nuevo paradigma del capo binacional: estratégico, violento, con operaciones transfronterizas y protegido por entramados legales complejos.