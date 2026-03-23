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Cómo cocinar espinacas para que no pierdan sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Unos minutos pueden hacer la diferencia en el contenido de vitaminas y antioxidantes al preparar este vegetal en casa

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Un pequeño ajuste en la
Un pequeño ajuste en la cocina puede transformar la cantidad de minerales y vitaminas que llegan a tu plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas se destacan por su aporte de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, pero el modo en que se preparan puede influir en la cantidad de nutrientes que llegan al plato.

Y es que una cocción inadecuada puede reducir significativamente el contenido de vitamina C, ácido fólico y otros componentes esenciales que le brindan sus propiedades.

En este sentido, elegir el método de cocción adecuado permite aprovechar al máximo los beneficios de este vegetal y sumar valor nutricional a la alimentación diaria. Es por ello que aquí te damos algunos consejos prácticos para cocinarla de manera correcta para ayudar a preservar sus nutrientes.

Las espinacas aportan vitaminas, minerales
Las espinacas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes clave, cuyo valor nutricional depende del método de cocción elegido.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera correcta de cocinar y consumir espinacas para que no pierdan sus nutrientes

De acuerdo con el sitio especializado en nutrición, Nutrition Facts, la forma más adecuada de cocinar y consumir espinacas para conservar la mayor cantidad de nutrientes y aprovechar sus beneficios es la siguiente:

1. Consumo en crudo

  • Comer espinaca cruda en ensaladas o batidos permite aprovechar al máximo el contenido de vitamina C, que es sensible al calor.
  • Lavar bien las hojas varias veces para eliminar tierra y pesticidas, y secarlas antes de consumir.

2. Cocción rápida y suave

  • Blanqueado: Sumergir las hojas en agua hirviendo durante 20-60 segundos y luego pasarlas inmediatamente a agua fría. Este método destruye bacterias y conserva color, textura y nutrientes. No exceder el tiempo para evitar la pérdida de vitaminas solubles en agua, como la C y el ácido fólico.
  • Salteado o salteo breve: Cocinar en sartén con unas gotas de aceite de oliva y, si se desea, ajo, durante 2-3 minutos hasta que se marchite. Así se conservan vitaminas liposolubles (A, E, K) y los minerales, y el aceite ayuda a su absorción.
  • Al vapor: Cocinar al vapor 2-3 minutos. Este método preserva mejor los nutrientes que el hervido, ya que se evita la pérdida en el agua de cocción.

3. Evitar hervir por tiempos prolongados

  • Hervir por más de 5 minutos provoca pérdidas importantes de vitamina C y ácido fólico (más del 70%), ya que estos nutrientes pasan al agua de cocción. Si hierves, puedes aprovechar el líquido para sopas o caldos.

4. Sumar vitamina C para mejorar la absorción de hierro

  • El hierro de la espinaca se absorbe mejor si se añade vitamina C (limón, naranja, pimiento) en la misma comida, especialmente si se consume cocida.

5. Almacenaje y recalentamiento

  • Consumir las espinacas poco después de cocinarlas y evitar recalentarlas varias veces, ya que el calor repetido degrada aún más las vitaminas.
  • Guardar en recipientes herméticos en la nevera, si es necesario almacenar.
Hervir espinacas por más de
Hervir espinacas por más de cinco minutos provoca una pérdida de más del 70% de vitamina C y ácido fólico, pasando estos nutrientes al agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen de métodos recomendados

  • Cruda: en ensaladas y batidos (máxima vitamina C).
  • Blanqueada: 1 minuto en agua hirviendo, luego agua fría (mantiene color y nutrientes).
  • Al vapor: 2-3 minutos.
  • Salteada: 2-3 minutos con poco aceite y ajo.
  • Añadir limón o vitamina C para aprovechar mejor el hierro.

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