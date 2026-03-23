Cómo cocinar espinacas para que no pierdan sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Un pequeño ajuste en la cocina puede transformar la cantidad de minerales y vitaminas que llegan a tu plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas se destacan por su aporte de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, pero el modo en que se preparan puede influir en la cantidad de nutrientes que llegan al plato.

Y es que una cocción inadecuada puede reducir significativamente el contenido de vitamina C, ácido fólico y otros componentes esenciales que le brindan sus propiedades.

En este sentido, elegir el método de cocción adecuado permite aprovechar al máximo los beneficios de este vegetal y sumar valor nutricional a la alimentación diaria. Es por ello que aquí te damos algunos consejos prácticos para cocinarla de manera correcta para ayudar a preservar sus nutrientes.

Las espinacas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes clave, cuyo valor nutricional depende del método de cocción elegido.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera correcta de cocinar y consumir espinacas para que no pierdan sus nutrientes

De acuerdo con el sitio especializado en nutrición, Nutrition Facts, la forma más adecuada de cocinar y consumir espinacas para conservar la mayor cantidad de nutrientes y aprovechar sus beneficios es la siguiente:

1. Consumo en crudo

Comer espinaca cruda en ensaladas o batidos permite aprovechar al máximo el contenido de vitamina C, que es sensible al calor.

Lavar bien las hojas varias veces para eliminar tierra y pesticidas, y secarlas antes de consumir.

2. Cocción rápida y suave

Blanqueado : Sumergir las hojas en agua hirviendo durante 20-60 segundos y luego pasarlas inmediatamente a agua fría. Este método destruye bacterias y conserva color, textura y nutrientes. No exceder el tiempo para evitar la pérdida de vitaminas solubles en agua, como la C y el ácido fólico.

Salteado o salteo breve : Cocinar en sartén con unas gotas de aceite de oliva y, si se desea, ajo, durante 2-3 minutos hasta que se marchite. Así se conservan vitaminas liposolubles (A, E, K) y los minerales, y el aceite ayuda a su absorción.

Al vapor: Cocinar al vapor 2-3 minutos. Este método preserva mejor los nutrientes que el hervido, ya que se evita la pérdida en el agua de cocción.

3. Evitar hervir por tiempos prolongados

Hervir por más de 5 minutos provoca pérdidas importantes de vitamina C y ácido fólico (más del 70%), ya que estos nutrientes pasan al agua de cocción. Si hierves, puedes aprovechar el líquido para sopas o caldos.

4. Sumar vitamina C para mejorar la absorción de hierro

El hierro de la espinaca se absorbe mejor si se añade vitamina C (limón, naranja, pimiento) en la misma comida, especialmente si se consume cocida.

5. Almacenaje y recalentamiento

Consumir las espinacas poco después de cocinarlas y evitar recalentarlas varias veces, ya que el calor repetido degrada aún más las vitaminas.

Guardar en recipientes herméticos en la nevera, si es necesario almacenar.

Hervir espinacas por más de cinco minutos provoca una pérdida de más del 70% de vitamina C y ácido fólico, pasando estos nutrientes al agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen de métodos recomendados

Cruda: en ensaladas y batidos (máxima vitamina C).

Blanqueada: 1 minuto en agua hirviendo, luego agua fría (mantiene color y nutrientes).

Al vapor: 2-3 minutos.

Salteada: 2-3 minutos con poco aceite y ajo.

Añadir limón o vitamina C para aprovechar mejor el hierro.