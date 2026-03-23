Beca Rita Cetina 2026: cuándo será el próximo periodo de pagos de mil 900 pesos para todos los beneficiarios

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa social Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México, dirigida específicamente a estudiantes que asisten a escuelas secundarias públicas distribuidas en todo el país.

Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir gastos relacionados con materiales y herramientas indispensables, apoyando a los jóvenes para que mantengan la continuidad de su educación durante el ciclo escolar.

Los estudiantes que reciben la beca pueden destinar los fondos a la adquisición de libros, alimentos, material escolar, artículos de papelería, uniformes y el pago del transporte escolar desde su hogar hacia su centro educativo.

El monto de este programa social, correspondiente a mil 900 pesos, se transfiere cada dos meses directamente a cuentas del Banco del Bienestar abiertas a nombre de los alumnos de secundaria.

Los beneficiarios de este programa social reciben un total de mil 900 pesos de manera bimestral. Foto: Archivo/Infobae México.

La gestión de la Beca Rita Cetina recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito central de este programa consiste en disminuir la deserción escolar en las secundarias públicas y proporcionar respaldo para que los estudiantes concluyan su educación básica.

Luego de que este mes de marzo no hubo depósitos de la Beca Rita Cetina, algunos beneficiarios se preguntan cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los estudiantes de secundaria inscritos de escuelas públicas.

¿Cuándo será el siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con los tiempos estimados de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 será en el mes de abril.

Se estima que los depósitos comenzarán después de Semana Santa, una vez que estudiantes de secundaria regresen a sus respectivos planteles tras el periodo vacacional.

La Beca Rita Cetina otorgará en el mes de abril, para todos los estudiantes de secundaria inscritos, un total de mil 900 pesos.

El siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina será en el mes de abril. Foto: Cortesía.

Debido a que el pago más reciente ocurrió el pasado mes de febrero, y ya que el depósito es bimestral, será en abril cuando se realicen las dispersiones de manera gradual para las alumnas y alumnos de secundaria.

Los depósitos se realizan de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Pago doble para Beca Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aclaró que para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina solamente habrá un pago de mil 900 pesos, pero para los de la Beca Benito Juárez será un depósito doble.

Lo anterior debido a que en el mes de febrero no recibieron depósitos de este programa social, ya que había inscripciones de nuevo ingreso.

Por lo tanto, en este mes de abril recibirán un depósito doble para la Beca Benito Juárez de 3 mil 800 pesos.