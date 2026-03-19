Beca Rita Cetina 2026: ¿Habrá doble pago para abril a todos los beneficiarios como el ya programado para la Beca Benito Juárez?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovido por el Gobierno de México, diseñado exclusivamente para alumnos que cursan secundaria en planteles públicos de todo el territorio nacional.

Este apoyo financiero busca solventar gastos vinculados con insumos y herramientas esenciales, facilitando que los adolescentes continúen sus estudios a lo largo del ciclo escolar.

Los beneficiarios de la beca pueden emplearla para comprar libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y cubrir el transporte desde su domicilio hasta la escuela.

El monto asignado, que equivale a mil 900 pesos, se deposita de manera bimestral en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los estudiantes de secundaria.

Estudiantes de secundaria reciben bimestralmente un total de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La administración de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El fin principal de este programa es reducir el abandono escolar en secundarias públicas y brindar asistencia para que los alumnos concluyan su formación básica.

Luego de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunciara que habrá un doble pago para todos los beneficiarios de la Beca Benito Juárez en este mes de abril, algunos estudiantes de secundaria de la Beca Rita Cetina se preguntan si sucederá lo mismo.

¿Habrá doble pago de la Beca Rita Cetina en el mes de abril?

Según lo planteado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este mes de abril no habrá doble pago de la Beca Rita Cetina.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

La razón es que estudiantes de bachillerato no cobraron el depósito correspondiente en el mes de febrero, fecha en que se llevaron a cabo las dispersiones del primer bimestre de este 2026.

Por ello, tienen un pago pendiente, el cual será depositado en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar en el mes de abril junto con el del segundo bimestre del 2026, que abarca los meses de (marzo y abril).

En el caso de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, sí recibieron pagos en el mes de febrero de manera escalonada conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Estudiantes de secundaria pública recibieron un pago el pasado mes de febrero de 2026. Foto: Cortesía.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina tendrán un pago en el mes de abril, el cual será de la cantidad de mil 900 pesos.

Pago doble de la Beca Benito Juárez

La fecha del doble pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios se realizará en el mes de abril de este 2026, de acuerdo a lo indicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Por lo tanto, serán dos bimestres considerados para el pago de la Beca Benito Juárez 2026 en el mes de abril, lo que se traduce en dos depósitos.

Enero y febrero - Mil 900 pesos

Marzo y Abril - Mil 900 pesos

En abril habrá doble pago de la Beca Benito Juárez para todos los estudiantes de bachillerato inscritos. Foto: Archivo/Infobae México.