México

7 consejos para proteger tu privacidad en el celular según expertos de la UNAM

La protección de datos va más allá del usuario: cada paso que das puede marcar la diferencia para tu círculo cercano

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Un experto de la UNAM
Un experto de la UNAM explica cómo pequeñas acciones pueden cambiar tu seguridad digital y la de quienes te rodean| (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de celular se ha convertido en una herramienta utilizada de manera habitual en la cotidianidad de las personas, en donde información personal y de pública converge.

Por ello, resulta importante tomar precauciones y ser consciente de cómo proteger este dispositivo, Carlos Tlahuel Pérez, coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, comparte recomendaciones clave para cuidar la seguridad y privacidad de los datos personales en los teléfonos celulares. En un país donde hay más de 100 millones de usuarios de internet, la higiene digital es fundamental para evitar fraudes, robo de identidad y ataques informáticos.

1. Usa contraseñas robustas y únicas Evita utilizar la misma contraseña en diferentes cuentas y opta por combinaciones de más de 12 caracteres que incluyan letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Esto dificulta el acceso no autorizado a tus datos.

2. Activa la verificación en dos pasos La autenticación de dos factores añade una capa extra de seguridad, ya que además de la contraseña, se requiere un segundo código para acceder a tus cuentas personales, correos o redes sociales.

3. Mantén tu sistema operativo y aplicaciones actualizadas Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y mejoran la protección de tu dispositivo. Instala siempre las versiones más recientes de tus apps y sistema operativo.

4. Descarga apps solo de fuentes oficiales Evita instalar aplicaciones desde sitios no verificados o software pirata, ya que pueden contener virus o programas espía que roban tu información.

5. Instala antivirus y cortafuegos Contar con herramientas de seguridad adicionales ayuda a detectar y bloquear amenazas antes de que puedan afectar tus datos personales.

6. Ten cuidado con las redes wifi públicas No realices operaciones bancarias ni compartas información sensible cuando estés conectado a redes abiertas o desconocidas. Estas conexiones suelen ser inseguras y exponen tus datos a terceros.

Un teléfono móvil muestra alertas
Un teléfono móvil muestra alertas de seguridad sobre WiFi y Bluetooth en un espacio público lleno de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Haz respaldos frecuentes y almacena solo lo necesario Guarda copias de seguridad de tu información importante y evita saturar el celular con datos sensibles. Así reduces el riesgo en caso de pérdida o robo del dispositivo.

El experto señala que la filtración de información puede afectar no solo al usuario, sino también a toda su red de contactos, comprometiendo rutinas y hábitos de familiares o colegas. Practicar una adecuada higiene digital permite anticipar riesgos y fortalecer la protección de datos en un entorno cada vez más conectado.

La UNAM subraya que la higiene digital es una responsabilidad colectiva: cada usuario forma parte de una red que incluye familia, amigos y comunidad. Proteger tu información cuida también la seguridad de quienes te rodean.

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