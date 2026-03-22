México

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

La campaña de vacunación contra la rabia para perros y gatos ya está disponible en el Estado de México

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La campaña de vacunación contra
La campaña de vacunación contra la rabia para perros y gatos ya está disponible en el Estado de México. (prensa Idpyba)

La Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2026 se llevará a cabo del 21 al 28 de marzo en el Estado de México con el objetivo de proteger a perros y gatos contra la rabia.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, prevé aplicar de manera gratuita una meta de 2.8 millones de dosis durante esta jornada de inmunización.

Dónde puedes llevar a tu mascota para vacunarla

Inició a Jornada Nacional
Inició a Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026 en módulos del Estado de México. (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

Macarena Montoya Olvera, secretaria de salud, informó que se instalarán módulos de vacunación en centros de salud y diversos espacios públicos de los 125 municipios del Estado de México.

La población podrá consultar la ubicación de estos puntos, así como las fechas y horarios de atención, en la página oficial del gobierno estatal.

Dicha información compartida por la funcionaria precisa que la jornada se llevará a cabo por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como parte de las acciones para proteger a los animales sintientes y promover una tenencia responsable de mascotas.

Este esquema busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado adecuado de perros y gatos, así como sobre la importancia de contar con controles sanitarios preventivos.

Importancia de la vacunación contra la rabia

Servicios de salud gratuitos para
Servicios de salud gratuitos para mascotas en el Edomex (Gob. Edomex)

La titular de la dependencia explicó que la vacunación antirrábica es fundamental para proteger la salud pública, ya que interrumpe la circulación del virus y reduce el riesgo de contagio no solamente en perros y gatos, sino también en humanos.

La mascota debe recibir su primera dosis un mes después de nacida, un refuerzo a los tres meses y, posteriormente, una vacuna anual de por vida para mantenerla debidamente protegida.

Asimismo, Montoya Olvera recomendó que los animales acudan acompañados de una persona adulta, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes y del personal de salud.

En el caso de los perros, se sugiere que vayan con correa y, cuando sea posible, con bozal; los gatos pueden transportarse en jaula, bolsa, caja o envueltos en una tela para evitar accidentes o escapes.

Por último, la secretaria destacó que en esta jornada participará el personal de las 19 Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud Estatal (ISEM), quienes se coordinarán con los ayuntamientos, organizaciones sociales y voluntariado para asegurar la cobertura y el buen funcionamiento de los módulos de vacunación.

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