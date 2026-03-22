Quién es Juan Luis, el esposo de Lupita Villalobos señalado por presunta infidelidad a la influencer

Lupita Villalobos y su pareja sonríen radiantes durante su boda en Madrid, compartiendo un momento de alegría con sus invitados. (Lupita Villalobos: Instagram)

El cuento de hadas que Lupita Villalobos construyó tras un tormentoso primer divorcio parece desmoronarse. A solo seis meses de su espectacular boda en Toledo, España, los reflectores han dejado de apuntar al lujo de su vestido de diseño para centrarse en la identidad de su esposo, Juan Luis, quien hoy protagoniza titulares por una presunta infidelidad que habría dinamitado el matrimonio.

Hasta hace apenas unos días, Juan Luis era percibido por los seguidores de “Las Alucines” como el caballero que rescató emocionalmente a la influencer sonorense. Tras la traumática separación de su primer esposo, Federico Ledgard —marcada por una infidelidad que Lupita expuso con maestría en redes sociales—, el español apareció como una figura de estabilidad.

“Juan Luis vino a reparar algo que él no rompió. Me conoció rota, loca y medio en el hoyo”, llegó a declarar Villalobos en junio de 2024. Su historia de amor parecía sólida: se comprometieron en Nueva York en 2023 y sellaron su unión el 29 de agosto de 2025 en un enlace de tres días que incluyó cenas frente a lagos y desayunos de despedida en tierras europeas.

(TikTok: @bodadelupitavillalobos)

Perfil bajo y diferencia de edad

A diferencia de la exposición mediática de Lupita, Juan Luis siempre optó por el hermetismo. Originario de Toledo, España, el hombre de 48 años (13 años mayor que la influencer) mantenía sus redes sociales privadas y su profesión fuera del dominio público. Esta madurez era, según la propia creadora de contenido, la clave de su equilibrio.

Sin embargo, ese perfil misterioso ha comenzado a jugar en su contra ante la falta de declaraciones oficiales. Los rumores, que estallaron este fin de semana, sugieren que el “idilio español” se rompió en Monterrey, donde supuestamente Juan Luis le habría sido infiel a la sonorense.

Salen más pruebas que podrían confirmar la infidelidad de Juan Luis hacia Lupita Villalobos #lupitavillalobos #untalfredo #lasalucines pic.twitter.com/w3JDayghWX — MAURG1 🕊 (@maurg1) March 22, 2026

Las pistas de la ruptura

El análisis de los fans es implacable. La ausencia de Juan Luis en la reciente boda de Un Tal Fredo, donde Lupita asistió sola y sin su anillo de bodas, fue la primera señal de alarma. A esto se suma el polémico comentario del maquillista Luis Torres, quien durante el evento lanzó una frase que muchos consideran la confirmación del escándalo: “Que no se separen a los seis meses”.

Publicación de la creadora digital Reina Venenosa. (Reina Venenosa: Instagram)

Ante el impacto de las especulaciones, Lupilla Villalobos compartió una historia en Instagram donde confirmó que atraviesa una crisis matrimonial, pero negó que se deba por una infidelidad.

“Despierto y veo el internet y resulta que “me fueron infiel”? QUE? Claro que NO! Juan no me ha sido infiel tranquilos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños. Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando, ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila? Enserio PAREN con esa mentira. Gracias a los que han mandado mensajes bonitos y llenos de amor! Los quiero! TODO ESTÁ BIEN!“, escribió la influencer.