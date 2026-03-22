Rumores de divorcio por supuesta infidelidad sacuden el matrimonio de Lupita Villalobos

Lupita Villalobos expresa alivio y agradecimiento tras recibir un diagnóstico inicial favorable sobre su salud mamaria (IG)

La fastuosa boda en España que paralizó las redes sociales en septiembre de 2025 parece haberse transformado en una pesadilla mediática. Apenas seis meses después de jurarse amor eterno, la influencer sonorense Lupita Villalobos y su esposo, el español Juan Luis, enfrentan una ola de rumores que apuntan a una inminente separación por una supuesta traición.

Las pistas del distanciamiento

La ausencia de Juan Luis en la reciente boda de Un Tal Fredo, íntimo amigo de la creadora de contenido, encendió las alarmas. Según diversas plataformas de espectáculos como El Rey Tocino y Reina Venenosa, la ruptura sería un hecho. Las versiones sugieren que la infidelidad habría ocurrido en Monterrey y que Lupita se habría enterado poco antes de su viaje a Colombia.

“Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio”, afirmó el creador de contenido Holly Milk House.

El reporte añade que la información proviene de fuentes “súper cercanas” a la familia, lo que explicaría por qué la influencer ha dejado de portar su anillo de bodas y ha evitado mencionar a su marido en publicaciones recientes.

Un post viral de Mónica Gtz genera especulación sobre una posible separación y el futuro matrimonio de Lupita Villalobos, destacando la ausencia de su anillo de bodas. (Captura de pantalla: Facebook)

Salen más pruebas que podrían confirmar la infidelidad de Juan Luis hacia Lupita Villalobos #lupitavillalobos #untalfredo #lasalucines pic.twitter.com/w3JDayghWX — MAURG1 🕊 (@maurg1) March 22, 2026

Maquillista alienta rumores

El fuego de la especulación recibió más combustible tras un video del reconocido maquillista Luis Torres, quien estuvo a cargo de la imagen de Un Tal Fredo en su enlace matrimonial. Durante un clip de TikTok, Torres lanzó un comentario que los internautas interpretaron como la confirmación definitiva del drama.

Al encender una vela con deseos para los recién casados, el profesional soltó una frase lapidaria: “Que no se separen a los seis meses”. Dado que la boda de la sonorense cumple exactamente ese periodo, los seguidores no tardaron en inundar las redes con mensajes como “Ya soltó el facto de Lupita” y “Quedé al escuchar lo de los 6 meses”.

Hasta el momento, ni Villalobos ni Juan Luis han emitido una postura oficial. Se especula que la “Alucin” ha preferido guardar silencio para no opacar las celebraciones de su mejor amigo. Sin embargo, con el escándalo escalando en las tendencias de México, el público espera que la influencer rompa el hermetismo antes de su próximo compromiso en el evento Supernova Genesis.

Lo que inició como una historia de amor de exportación hoy se encuentra bajo el escrutinio de una audiencia que no perdona ni el más mínimo detalle en las capturas de pantalla filtradas.

Lupita Villalobos y su esposo posan sonrientes frente a la Estatua de la Libertad durante un viaje a Nueva York en octubre de 2025. (Lupita Villalobos: Instagram)

¿Quién es Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos es una destacada creadora de contenido, influencer y empresaria mexicana, originaria de Hermosillo, Sonora. Es reconocida por su podcast Las Alucines, ganar el premio “Revelación del Año” en los Eliot Awards 2025 y por su presencia en redes sociales, donde comparte estilo de vida, humor y moda.