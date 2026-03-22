México

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Ambos equipos se encuentran peleando las primeras posiciones de la tabla general y buscan seguir sumando punto rumbo a la recta final del torneo

Guardar
Ambos equipos se encuentran peleando
Ambos equipos se encuentran peleando las primeras posiciones de la tabla general y buscan seguir sumando punto rumbo a la recta final del torneo. (Foto: Twitter/@Tuzos)

Pachuca y Toluca se enfrentan este domingo 22 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Hidalgo, en juego correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, donde ambos equipos buscan seguir sumando puntos para afianzarse en lo más alto de la clasificación.

Con este encuentro, Diablos y Tuzos darán paso a lo que será la Fecha FIFA, pausa que aprovecharán para afinar los últimos detalles de cara al cierre de la temporada.

El caballo negro del torneo

Los Tuzos viven una gran
Los Tuzos viven una gran temporada y se encuentran en los primeros cinco lugares de la tabla general. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pachuca ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada al instalarse en el top 5 de la tabla general y obtener un buen resultado frente el bicampeón del futbol mexicano, ratificaría el buen momento que atraviesan los Tuzos y los colocaría en una posición más sólida para encarar la fiesta grande del fútbol mexicano.

Desde la llegada de Esteban Solari al banquillo durante el repechaje de la temporada pasada, el equipo ha reencontrado el rumbo tras un 2025 para el olvido. A pesar de haber participado en el Mundial de Clubes, los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas, lo que encendió las alarmas dentro del club.

Actualmente, Pachuca se ubica en la quinta posición de la tabla general con 21 puntos, pero una victoria los colocaría en el cuarto lugar. Esa posición sería clave, ya que les permitiría recibir el juego de vuelta en los cuartos de final.

Toluca busca el segundo lugar de la clasificación

Los Diablos intentarán aprovechar el
Los Diablos intentarán aprovechar el empate de Cruz Azul para seguir escalando posiciones en la tabla general. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de una racha negativa de dos partidos sin conocer la victoria, tras caer en la ida de la CONCACAF Champions Cup y no poder superar al Atlas en Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca volvieron a encontrar el camino del triunfo a mitad de semana al vencer por goleada al San Diego FC, sellaron su boleto a los cuartos de final del certamen internacional.

Los dirigidos por Antonio “El Turco” Mohamed sufrieron una baja sensible hace un par de semanas con la lesión de Marcel Ruiz, quien fue diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado y quedará fuera de actividad por todo el resto de la temporada.

Su ausencia representará un duro golpe en el mediocampo, obligando al técnico a repensar el esquema y encontrar la forma de cubrir su lugar en el cierre del torneo..

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

TUBI, FOX y FOX ONE
TUBI, FOX y FOX ONE transmitirán el partido. (Foto: Twitter/ @Tuzos)

El encuentro entre Pachuca y Toluca podrá sintonizarse este domingo 22 de marzo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TUBI, FOX y FOX ONE.

Temas Relacionados

PachucaTolucaLiga MxFutbol mexicanoPreviamexico-deportes

Más Noticias

Helado de mango con leche de coco: postre bajo en calorías y sin lácteos

Te decimos la receta para que disfrutes de un antojo ligero y vegano

Helado de mango con leche

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

La campaña de vacunación contra la rabia para perros y gatos ya está disponible en el Estado de México

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica:

La fibra, los antioxidantes y las vitaminas del tomate verde: la clave de una dieta funcional

Un ingrediente accesible que aporta nutrientes clave y contribuye al bienestar integral

La fibra, los antioxidantes y

Muévete en Bici CDMX hoy domingo 22 de marzo: todas las rutas para recibir la primavera sobre ruedas

Tras la llegada de la primavera, este es un plan perfecto para disfrutar la ciudad con familia y amigos en el mejor clima

Muévete en Bici CDMX hoy

Helado de chocolate con leche de avena: todos los beneficios de una bebida vegetal en un postre saludable

Esta receta es una alternativa vegana y deliciosa

Helado de chocolate con leche
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Realmente cayó el CJNG? Lo

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

Rumores de divorcio por supuesta

Rumores de divorcio por supuesta infidelidad sacuden el matrimonio de Lupita Villalobos

La escena eliminada de ‘La oficina’ que habrá alterado la percepción de un protagonista desde el primer episodio

Los Simpson invaden la CDMX: horarios, precio, sede, invitados y actividades exclusivas de la convención

Denuncian que excolaborador de Venga la Alegría estaría retenido contra su voluntad en un anexo

Amazon quería a Omar Chaparro o Adal Ramones en ‘La Oficina’, pero quedaron descartados por ésta contundente razón

DEPORTES

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica:

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Cuáles son los canales oficiales para ver los juegos de MLB en México durante la temporada 2026

David Faitelson reacciona al incidente entre Larcamón y Karen Díaz en el partido de Mazatlán vs Cruz Azul: “Se debería investigar”

México logra el 1-3 en el Panamericano Sub 23 de Ciclismo de Ruta