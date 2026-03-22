México

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Autoridades estatales lo señalan por los delitos cobro de piso, extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo, entre otros

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La detención fue reportada desde
La detención fue reportada desde el pasado 20 de marzo por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de J.A.H.V., alias “El Kilo”, identificado como jefe de plaza en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó el operativo en sus canales institucionales, atribuyendo el resultado al trabajo coordinado de inteligencia criminal y fuerzas federales.

Según reportes de medios nacionales como Milenio, “El Kilo” es identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la operación participaron la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Oaxaca, según autoridades, bajo coordinación del Gabinete de Seguridad.

Fuentes oficiales informaron en un comunicado el pasado 20 de marzo que el arresto afecta directamente la estructura de mando de una célula dedicada a actividades ilícitas en un corredor estratégico del sureste mexicano.

Operativo coordinado y captura del presunto jefe criminal

De acuerdo con la FGEO, la detención de J.A.H.V. fue resultado de labores de inteligencia criminal ejecutadas junto con el Gabinete de Seguridad y diversas instancias federales.

El operativo se desplegó en municipios fronterizos de la región de la Cuenca del Papaloapan, donde la célula encabezada por “El Kilo”, de la cual no se reveló el alias, tenía presencia consolidada.

Las autoridades no señalaron enfrentamientos durante la captura del presunto jefe de plaza del CJNG. Tras su arresto, fueron revelados videos en los que se observa a “El Kilo” ingresando a un inmueble institucional para realizar la toma de fotografías.

El supuesto operador del cártel jalisciense usaba una playera de la marca Hugo Boss en colaboración con Looney Tunes al momento de su presentación.

Según el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la célula delictiva liderad por “El Kilo” está involucrada en los siguientes delitos:

  • Cobro de piso
  • Extorsión
  • Homicidio
  • Secuestro
  • Narcomenudeo.
  • Robo de hidrocarburos (huachicoleo)
  • Trasiego de drogas en la frontera de Oaxaca y Veracruz

Además, fuentes oficiales detallaron que el corredor interestatal entre Oaxaca y Veracruz es considerado un punto estratégico para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas en el sureste del país.

Procesos legales y vinculación con delitos federales

El Kilo es identificado como
El Kilo es identificado como un objetivo prioritario en la región. Crédito: FGEO

Tras su detención, la fiscalía oaxaqueña confirmó que J.A.H.V., alias “El Kilo”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a los procesos legales por delitos del fuero federal.

La FGEO subrayó que la colaboración entre corporaciones y el uso de inteligencia criminal permitieron la captura y la desarticulación de la célula encabezada por el detenido.

Esta detención representaría un avance en la reducción de la delitos en la región fronteriza entre Oaxaca y Veracruz, ya que las autoridades lo han identificado como un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en la zona.

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