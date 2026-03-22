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Sheinbaum pide aplausos en Oaxaca para AMLO “que nos escuche en Palenque”

El evento, celebrado desde Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, reconoció a mujeres traductoras de lenguas indígenas

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(Crédito: Captura de pantalla de
(Crédito: Captura de pantalla de transmisión en Youtube con intervención de Gemini IA para mejorar calidad de imagen)

Desde Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los asistentes del Reconocimiento a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales, un aplauso para el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento celebrado este domingo 22 de marzo, la presidenta hizo una pausa para exhortar a la ovación de AMLO:

Un aplauso para el presidente López Obrador, aunque esté en Palenque, que nos escuche hasta allá”, expresó la mandataria, en referencia a la actual residencia del exmandatario.

El gesto fue un reconocimiento a la política impulsada en favor de los pueblos originarios durante la administración anterior, particularmente en materia de inclusión y derechos lingüísticos.

Reconocen labor de traductoras indígenas

Durante la ceremonia, el gobierno federal destacó a diversas mujeres que colaboraron en la traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres a múltiples lenguas indígenas, un esfuerzo clave para garantizar el acceso a la información en comunidades originarias.

Entre las traductoras reconocidas se encuentran Ana Elvia Paulino Escamilla, intérprete de lengua de señas mazahua, y Anahí Bautista Santiago, traductora de lengua teenek, quienes han participado en este proceso de adaptación lingüística con enfoque comunitario.

(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)

Sheinbaum subrayó que este trabajo no solo permite difundir derechos, sino también fortalecer la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, al tiempo que reduce barreras de acceso a la justicia, la salud y la educación.

Asimismo, reiteró que su administración busca adaptar materiales de derechos humanos especialmente para niñas y niños indígenas, como parte de una política incluyente y pluricultural.

Secretaría de Mujeres e INMPI firman convenio

En el mismo evento, autoridades federales informaron sobre la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres —encabezada por Citlalli Hernández— y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Claudia Sheinbaum reconoce a mujeres
Claudia Sheinbaum reconoce a mujeres traductoras por su labor en la difusión de derechos en lenguas indígenas nacionales en Oaxaca. | (Crédito: Presidencia)

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la traducción, difusión y apropiación de materiales sobre derechos humanos en lenguas indígenas, así como ampliar la cobertura de estos contenidos en comunidades de todo el país.

La presidenta destacó que este tipo de alianzas institucionales son fundamentales para avanzar hacia una verdadera inclusión, en la que las mujeres indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos en su propia lengua.

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