México

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

El conductor de ESPN es blanco de críticas por retirarle la palabra a la analista bajo el argumento de que no estaba preparada para participar en la discusión

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Álvaro Morales y Desirée Monsiváis
Álvaro Morales y Desirée Monsiváis participan en una acalorada discusión durante una transmisión en vivo, abordando temas relevantes de la actualidad deportiva. ( Captura de pantalla: YouTube)

El análisis del Clásico Capitalino entre América y Pumas quedó en segundo plano tras un ríspido enfrentamiento en la mesa de Futbol Picante. Lo que debía ser un debate táctico sobre la derrota azulcrema se transformó en un escenario de alta tensión entre el polémico conductor Álvaro Morales y la histórica goleadora y analista, Desirée Monsiváis.

¿Qué pasó entre Álvaro Morales y Desirée Monsiváis?

La chispa se encendió durante la emisión del sábado 21 de marzo. Tras permitir que Dionisio Estrada y Jorge Pietrasanta monopolizaran la palabra por casi ocho minutos, Morales intentó cederle el turno a Monsiváis. La reacción de la delantera no se hizo esperar, cuestionando la distribución del tiempo en la mesa: “Yo creí que el programa nada más era de aquella ala”, lanzó con ironía.

Lejos de conciliar, Morales escaló el conflicto y cuestionó si la analista esperaba una “condescendencia de primero las damas”, a lo que ella reviró señalando que el timing es una responsabilidad directa del moderador.

Lo que debía ser un
Lo que debía ser un debate táctico se transformó en un escenario de alta tensión entre Álvaro Morales y Desirée Monsiváis. (Captura de pantalla: YouTube)

El momento más crítico de la discusión

El punto de ruptura ocurrió cuando Morales, ante los reclamos de la futbolista, le preguntó sarcásticamente si deseaba conducir el programa. Al ser consultada nuevamente sobre el partido, Monsiváis admitió no haber prestado atención a la pregunta específica debido a la dinámica previa, lo que provocó que Morales le retirara el turno de forma tajante: “Ahorita que ponga atención, me dice”.

A pesar de los intentos de Mario Carrillo por calmar los ánimos y reintegrar a la jugadora a la charla, la postura de Morales fue inamovible, argumentando que la falta de atención de la analista representaba una falta de respeto para la audiencia de ESPN.

El estilo de Álvaro Morales
El estilo de Álvaro Morales polariza opiniones en redes sociales. (Instagram/ @alvaritomorales)

Críticas en redes sociales y viralización

El segmento se volvió tendencia de inmediato, desatando una ola de críticas contra Álvaro Morales. Usuarios y colegas del medio deportivo señalaron una falta de profesionalismo y cortesía hacia la máxima figura de la Liga MX Femenil.

Algunas reacciones:

  • “El gran análisis de la dama es evidenciar la gran ignorancia de Álvaro sobre los partidos y que ya deberían cambiar a este ignorante que siempre menosprecia a otros clubes”
  • “Entiendo que es un personaje y busca generar polémica, pero ya me enfada o hasta aburre el personaje de Álvaro Morales, ya es puro personaje y cero objetividad”
  • “No soy feminista, pero la manera en que Álvaro trata a Desiree me molesta mucho. Con los vatos está bien, pero ella no”.

Este episodio se suma al historial de controversias del comunicador, pero destaca por la confrontación directa con una figura activa del deporte, dejando en evidencia las fracturas internas en una de las mesas de análisis más importantes de México.

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