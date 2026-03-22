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Cuáles son las principales plagas en temporada de calor y cómo prevenirlas

Estos animales pueden ser portadores de enfermedades, por lo que mantener medidas de higiene y seguridad es fundamental para proteger la salud de la familia

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Plagas urbanas y domésticas: riesgos
Plagas urbanas y domésticas: riesgos y prevención en meses cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la temporada de calor, diversas plagas urbanas y domésticas tienden a aumentar, generando riesgos para la salud y el bienestar en los hogares y espacios públicos. Las altas temperaturas y la humedad crean condiciones ideales para que insectos y roedores se reproduzcan rápidamente, por lo que es importante conocer cuáles son las principales amenazas y cómo prevenir su aparición.

Los mosquitos representan un riesgo particular, ya que pueden transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Su proliferación se favorece en zonas con agua estancada, como macetas, cubetas, charcos o canaletas obstruidas. Por ello, es fundamental eliminar cualquier acumulación de agua en patios, jardines y terrazas, así como instalar mosquiteros en ventanas y puertas y utilizar repelentes aprobados por autoridades sanitarias.

Mosquitos, cucarachas y ratas: plagas
Mosquitos, cucarachas y ratas: plagas comunes en primavera y verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cucarachas son otro tipo de plaga frecuente, sobre todo en climas cálidos. Estos insectos se sienten atraídos por restos de alimentos, basura acumulada y humedad en cocinas y baños. Para prevenirlas, se recomienda mantener limpias las superficies, guardar los alimentos en envases herméticos, vaciar la basura diariamente y sellar grietas y rendijas por donde puedan ingresar.

Las hormigas también aumentan su actividad con el calor, buscando fuentes de alimento y agua. Son comunes tanto en interiores como en jardines. Para reducir su presencia, es aconsejable limpiar las superficies donde se consumen alimentos, sellar entradas y grietas, y mantener los jardines libres de restos de comida y hojas en descomposición. En algunos casos, el uso de cebos específicos o barreras naturales puede ayudar a controlar su población sin afectar a otros insectos beneficiosos.

Las ratas y ratones, además de causar daños materiales al morder cables y tuberías, pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, salmonelosis y hantavirus. Estos roedores suelen buscar refugio en lugares con alimento accesible y espacios oscuros o húmedos. Para prevenir su aparición, es importante almacenar alimentos en recipientes cerrados, mantener la basura sellada, eliminar escombros y objetos acumulados cerca de la vivienda, y revisar regularmente sótanos, patios y techos.

Temporada de calor y plagas:
Temporada de calor y plagas: lo que debes saber para proteger tu familia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de estas plagas comunes, la temporada de calor puede favorecer la aparición de ácaros y moscas domésticas, que también afectan la higiene y la salud. La prevención se basa en la limpieza constante, el manejo adecuado de residuos y el control de la humedad. Asimismo, es recomendable revisar sistemas de drenaje y aire acondicionado, ya que pueden convertirse en focos de proliferación si no se les da mantenimiento adecuado.

En conclusión, la temporada de calor aumenta la actividad de diversas plagas que representan un riesgo para la salud y la higiene. La prevención se centra en mantener los espacios limpios, eliminar fuentes de alimento y agua, sellar posibles accesos y realizar mantenimiento regular de instalaciones.

La combinación de hábitos higiénicos con medidas de control específicas permite reducir significativamente la presencia de plagas y proteger tanto a las familias como a los espacios habitados durante los meses más cálidos del año.

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