Congreso CDMX plantea soluciones para garantizar acceso al agua ante crisis hídrica en la capital

Especialistas y autoridades debaten agenda hídrica en foro legislativo. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Autoridades capitalinas, especialistas y representantes de la sociedad civil participaron en el foro “Retos y Oportunidades en Materia Hídrica Local: Agua en la Cuenca, en la Ciudad y en las Colonias”, realizado en el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de analizar la situación del agua y proponer soluciones ante los desafíos actuales.

El encuentro tuvo lugar en el Salón “Nelson Mandela” y fue organizado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, presidida por la diputada Elvia Estrada Barba. Durante su intervención, la legisladora destacó la relevancia de generar espacios de diálogo que permitan reflexionar sobre el uso eficiente, equitativo y sustentable del agua en la capital.

Estrada Barba subrayó que la pertinencia del foro se vincula con la conmemoración del Día Mundial del Agua, pero también con la necesidad de comprender la complejidad de la agenda hídrica, la cual impacta directamente en la vida cotidiana de los habitantes. En este sentido, confió en que las aportaciones de especialistas contribuyan a definir prioridades que puedan traducirse en iniciativas legislativas.

Crisis del agua en la CDMX exige soluciones urgentes. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La diputada enfatizó que el análisis del agua debe abordarse desde tres dimensiones: la cuenca, la ciudad y las colonias, lo que permite entender cómo este recurso se relaciona con temas como el desarrollo urbano, la infraestructura verde y la protección ambiental. “Se requiere una atención coordinada y un enfoque integral”, afirmó.

Por su parte, el legislador Manuel Talayero Pariente hizo un llamado a pasar del diagnóstico a la acción, al señalar que la crisis del agua en la capital ya no es solo un asunto técnico, sino de justicia social. “Mientras en algunas zonas el agua se desperdicia, en otras hay familias que no saben si mañana contarán con ella para lo básico”, expresó, al evidenciar las desigualdades en el acceso al recurso.

En su intervención, la diputada Claudia Neli Morales Cervantes destacó las acciones implementadas en la alcaldía Iztapalapa para mejorar el acceso al agua, y subrayó que el cuidado de este recurso requiere tanto de políticas públicas como de la participación ciudadana. Señaló que reportar fugas, proteger áreas verdes y conservar los sistemas de absorción forman parte de un esfuerzo conjunto para preservar el equilibrio ambiental.

Legisladores llaman a pasar del discurso a la acción ante crisis hídrica. Crédito: Cuartoscuro

El foro también contó con la participación de funcionarios y especialistas, entre ellos Alfonso de Jesús, director general de Servicios Urbanos de Iztapalapa, y Elio Alberto Nakamura, representante de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Asimismo, se desarrollaron mesas de trabajo con expertos como Marco Sandoval Saldaña, de la organización Water for Happiness; Alberto Rojas Rueda, especialista en gobernanza del agua; Fernando Rubio Quiroz, asesor en temas ambientales; Luis Manuel León, consultor en agua y cambio climático, y Hiram Vera, analista en temas hídricos metropolitanos.

Este espacio fue concebido como un ejercicio incluyente y participativo, donde se buscó integrar distintas perspectivas para la construcción de propuestas viables que atiendan las necesidades actuales y futuras en materia hídrica.

Los participantes coincidieron en que la problemática del agua en la capital exige soluciones urgentes, coordinadas y sostenibles, que garanticen el acceso equitativo al recurso y fortalezcan su gestión en beneficio de toda la población.