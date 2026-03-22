Arroz frito chino: receta paso a paso para preparar el clásico oriental en casa

El arroz frito chino es un platillo tradicional que combina arroz cocido, vegetales, huevo y salsa de soja en una receta rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz frito chino es uno de los platos que se cuelan en la memoria familiar, tanto en reuniones improvisadas como en las clásicas cenas de sábado a la noche con delivery.

En México se popularizó gracias a la influencia de la inmigración china y los famosos “barrios chinos”, restaurantes y supermercados que forman parte del paisaje urbano.

Usualmente se pide como guarnición o plato principal, sobre todo cuando hay arroz blanco en el hogar del día anterior.

La receta de arroz frito chino fue popularizada en México gracias a la inmigración china y la presencia de barrios chinos en ciudades principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de arroz frito chino

El arroz frito chino es una preparación salteada que combina arroz cocido y frío, vegetales picados, huevo revuelto y salsa de soja, todo cocinado a fuego fuerte en sartén o wok. Se puede sumar pollo, cerdo o camarones

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Desglose: 15 minutos de preparación + 15 minutos de cocción

Ingredientes

400 gr de arroz blanco cocido y frío (ideal del día anterior) 2 huevos 1 cebolla 1 zanahoria 1 morrón rojo 100 gr de chicharos 2 dientes de ajo 100 gr de jamón cocido o pollo cocido en cubitos 3 cucharadas de salsa de soja 2 cucharadas de aceite Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer arroz frito chino, paso a paso

Picar la cebolla, la zanahoria y el morrón en cubos pequeños. Rallar el ajo. Batir los huevos y salpimentar. Calentar el wok o sartén grande a fuego fuerte y agregar 1 cucharada de aceite. Cuando esté bien caliente (clave para que no se pegue el arroz), verter los huevos y revolver hasta que estén apenas cocidos. Retirar y reservar. Añadir el resto del aceite y saltear el ajo, el morrón y la zanahoria durante 2 minutos. Sumar los chicharos, y el jamón o pollo, y cocinar 1 minuto más. Incorporar el arroz frío, desgranándolo con una cuchara. Remover constantemente para que todo tome calor parejo (el arroz debe estar frío y seco para lograr el punto justo). Volver a agregar los huevos revueltos y la cebolla. Echar la salsa de soja y levantar el fondo del wok con una cuchara de madera para que todo tome color. Saltear 2 minutos más. Probar y ajustar sal y pimienta. Servir bien caliente, idealmente en bowls.

Este arroz frito chino se prepara en solo 30 minutos y requiere arroz blanco frío del día anterior para lograr su textura ideal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 61 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por 2 meses. Para recalentar, usar sartén o microondas, siempre asegurando que llegue a temperatura bien caliente.