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“Ahora te toca a ti”, PAN abrirá todas las candidaturas a la ciudadanía en las elecciones del 2027

La nueva estrategia establece que las posiciones electorales serán elegidas exclusivamente por integrantes de la sociedad, dejando atrás las asignaciones cupulares

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El Partido Acción Nacional abre
El Partido Acción Nacional abre el 100% de sus candidaturas a ciudadanos para las elecciones de 2027. | X- Jorge Romero

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este 22 de marzo en la Ciudad de México la apertura del 100% de sus candidaturas a la ciudadanía para las elecciones de 2027, en un acto encabezado por el presidente de la organización, Jorge Romero Herrera ante más de 35 mil personas en la Alameda del Sur.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en las redes sociales del PAN, la medida permite que todas las postulaciones se definirán por elección ciudadana, excluyendo asignaciones internas, con el fin de enfrentar al partido Morena en los próximos comicios.

El PAN reportó que más de 5 mil ciudadanos ya se han registrado para competir por una candidatura, según datos del propio partido. Romero Herrera recalcó que el nuevo proceso de selección implica el fin de las nominaciones cupulares y representa una transformación estructural para la organización. Aseguró que esta decisión busca recuperar la competitividad electoral y “arrancarle las mayorías ficticias a Morena rumbo a 2027.

“¿No te gustan las cosas como están en México?, regístrate, decídete”, Jorge Romero

Romero Herrera instó a la
Romero Herrera instó a la presidenta de la República a deslindarse de posibles vínculos con estructuras ilícitas durante su mensaje en el acto político. (Foto: PAN)

Durante el evento, Jorge Romero alentó a la ciudadanía a registrarse a través de la aplicación móvil del partido, e indicó que el procedimiento de inscripción es sencillo y accesible para cualquier persona interesada.

El presidente del PAN declaró: Ahora te toca a ti. ¿No te gustan las cosas como están en México?, regístrate, decídete.

Asistentes como Rubén Corona, productor agrícola, afirmaron: “México necesita más ciudadanos que participemos”. Otros testimonios, como el de la enfermera Miroslava Vargas y la joven Andrea Barrera, subrayaron el objetivo de incluir a perfiles ciudadanos en espacios de decisión política. Alexa Jiménez, productora agropecuaria, enfatizó que “aquí no se trata de quién nació en la cuna azul, sino de quien ama a México.

El dirigente nacional del PAN también aprovechó el acto público para instar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a desvincularse de cualquier relación con estructuras ilícitas.

“Finalmente pasan al método que tanto criticaron”, Luisa Alcalde

Luisa María Alcalde acusa al
Luisa María Alcalde acusa al PAN de incoherencia por adoptar el método de encuestas para seleccionar candidatos en el 2027. Crédito: Infobae México

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, criticó al PAN por adoptar las encuestas como método para elegir candidatos rumbo a las elecciones de 2027, un procedimiento que, hasta ahora, había sido blanco de cuestionamientos por parte de partidos opositores al oficialismo.

La dirigente de Morena señaló que el anuncio de este nuevo esquema representa un cambio significativo en la forma en que el PAN selecciona a sus aspirantes y anticipó que sus consecuencias serán observadas en el proceso interno. Sin embargo, la determinación generó respuestas encontradas en el ámbito político nacional, ya que pone en cuestión la coherencia de las críticas previas del blanquiazul sobre la legitimidad de este mecanismo.

En la tarde del 21 de marzo, Alcalde publicó en su cuenta de X: Notición el que dio hoy Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas! Ya veremos el desenlace”. Con esta declaración, la líder de Morena cuestionó la autenticidad del PAN respecto a sus argumentos históricos en contra de definir candidaturas mediante comicios.

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